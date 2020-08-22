Власти помогут бизнесу привлечь деньги от профинвесторов и «ангелов». Как это работает?

Краудинвестинговая платформа «ВДело» — проект Министерства инвестиций и развития региона и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Этот инструмент позволит существенно расширить финансирование регионального бизнеса, сообщили DK.RU в департаменте инфорполитики губернатора Свердловской области.

Платформа позволит местным компаниям привлекать капитал в свое дело от широкого круга лиц, а инвесторам вкладывать средства в надежные проекты с доходностью выше, чем по депозитам. Сроки оборачиваемости средств — от 20 дней до 36 месяцев. Сумма займов от 50 тыс. руб. до 1 млрд руб. Пока платформа запущена в тестовом режиме. Совершение сделок станет возможным после того, как платформа «ВДело» будет внесена в реестр Банка России. Но уже сегодня можно испытать, как работают все механизмы, — отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

В России существует несколько краудинвестинговых платформ. Уникальность проекта «ВДело» в том, что это первая платформа, созданная на базе регионального института развития, добавил директор СОФПП Илья Сулла:

Запуск краудинвестинговой платформы — новая стадия в нашем развитии как института поддержки. За последние два года фонд был существенно докапитализирован, что позволило нам сделать большой шаг в предоставлении возвратных финансовых инструментов — займов, поручительств. Но до сих пор вся работа строилась на распределении бюджетных финансовых средств. Новый инструмент позволит нам начать работать с деньгами частных инвесторов, компаний. Они смогут размещать свои деньги в проекты малого и среднего бизнеса региона.

Особенностью новой платформы «ВДело» станет формирование рейтинга заемщиков, что позволит минимизировать риски инвесторов при выборе проекта для финансирования.

Мы имеем большой опыт в экспертизе заявок, техническую базу для анализа данных и свое сформированное хранилище больших данных — Big Data. Это позволят выстроить крепкую систему рейтингования заемщиков, что даст инвесторам дополнительную информацию для принятия решения. Заемщики, получившие наивысший рейтинг, смогут претендовать на поручительство фонда, — подчеркнул г-н Сулла.

Заемщиком может стать любой предприниматель, зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории Свердловской области. Основное условие для инвесторов — юридических или физических лиц — быть резидентом РФ.

По сумме инвестирования есть ограничения для физлиц-неквалифицированных инвесторов (их часто называют «бизнес-ангелами») — до 600 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц ограничений по сумме вложений нет. По условиям площадки, доходность инвестора составит в среднем 12-15% годовых.

Добавим, это уже не первый проект СОФПП для поддержки предпринимательства, базирующийся на современных ИТ-технологиях. В середине 2019 г. фонд представил проект Business-Data, который не только анализирует Big Data, но и формирует собственное хранилище данных с возможностью их дальнейшего применения для развития малого и среднего бизнеса. Суть заключается в том, чтобы выявить нереализованный спрос в малых городах путем анализа платежных транзакций, а затем помочь предпринимателям открыть новые предприятия малого и среднего бизнеса с финансированием до 8 млн руб. Пилотный проект реализован в Новоуральске, сообщал DK.RU. Анонсировалось, что в 2020 г. в проекте также примут участие Каменск-Уральский, Асбест, Первоуральск и Богданович.