Голая математика и большие данные: как и какой прибыльный бизнес запустить в кризис

Подробнее о проекте рассказал заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев:

— Проект Business-Data уникален, он появился в середине 2019 г. Мы стали первым региональным фондом в России, который занялся не только анализом так называемых «больших данных», но и формированием собственного хранилища данных с возможностью их дальнейшего применения для развития малого и среднего бизнеса. Его суть заключается в том, чтобы выявить нереализованный спрос в малых городах путем анализа платежных транзакций, а затем помочь предпринимателям открыть новые предприятия малого и среднего бизнеса с финансированием до 8 млн руб.

Пилотный проект был запущен в Новоуральске. Мы проанализировали данные по 6 млн транзакций жителей города и выяснили, что есть ряд бизнесов, услугами которых население пользуется за пределами своего муниципалитета.

Отследить это очень просто. Допустим, вы житель Новоуральска и два раза в неделю покупаете пироги в пекарне в Екатеринбурге, оплачивая покупку банковской картой. Данные об этой платежной операции сразу же уходят в корпоративное банковское хранилище, их можно проанализировать. Из платежки становится ясно, что вы живете в одной локации, а пироги покупаете совершенно в другом районе. Сама по себе такая информация ничего не значит. Но если выясняется, что более 70% людей покупают пироги не в том районе, где они живут, значит, здесь есть спрос на определенные товары — в частности, пироги, и он не реализован. То есть ниша пустует.

В Новоуральске анализ показал пять проседающих ниш, из них для дальнейшей работы мы выбрали три: кафе-пекарни у дома, уход за одеждой (химчистка, ремонт одежды и обуви) и индустрия красоты (ногтевые студии, салоны красоты, барбершопы).

Надо отметить, что проект Business-Data включает в себя четыре этапа, а анализ платежных данных — это только первый из них. На втором этапе мы подбираем франшизы: в нашем арсенале есть как небольшие франшизы, упакованные в фонде, так и партнерские, крупные региональные и федеральные бренды. Третий шаг — поиск предпринимателя, который пожелает открыть бизнес в пустующей нише. Тут возможны разные варианты. Самый простой — выезд в город, организация встреч с предпринимателями. Самый технологичный — предодобренное предложение с помощью запущенного в 2019 г. кредитного конвейера. И четвертый шаг — финансирование открытия бизнеса.

Отмечу, у нас нет планов перенасытить Новоуральск франшизами. Задача — удовлетворить покупательский спрос. Ведь конечная цель проекта Business-Data — открытие в малых городах разных бизнесов в сфере услуг населению. Для открытия бизнеса в рамках проекта фонд предлагает займы по ставке от 4,5%. Размер займа — до 5 млн руб. Стоимость открытия бизнеса в рамках проекта не превышает 8 млн. Оставшиеся средства (до 3 млн) — собственные средства предпринимателя. Если в бизнес нужно вложить меньшую сумму, траты делят между бизнесменом и фондом пропорционально.

Конечно, мы хотим, чтобы предприниматель и сам вкладывался в свой проект, поэтому берем на себя лишь часть финансирования. Например, открытие кофейни стоит 2 млн руб. Заем от фонда в этом случае может составить полтора млн руб. Остальное вкладывает сам предприниматель.

Нас активно поддержали правительство Свердловской области и главы муниципальных образований, потому что им понятна задача, которую мы решаем — улучшение среды проживания в малых городах.

В 2020 г. в проекте также примут участие Каменск-Уральский, Асбест, Первоуральск и Богданович. Анализ данных по этим городам уже идет, а когда он завершится, можно будет переходить к следующим этапам: поиску предпринимателей, заинтересованных в открытии нового востребованного бизнеса, и собственно открытию этого бизнеса. Но это уже будет зависеть от активности самих предпринимателей и глав муниципалитетов.

Инструменты, которые СОФПП предлагает для развития малого и среднего бизнеса — магазин франшиз и предоставление льготных займов, — доступны всем предпринимателям.

Мы не планируем открывать более четырех франшиз в одном городе, иначе они будут оттягивать покупателя друг у друга. Участие в проекте Business-Data для глав муниципалитетов — это шанс подать заявку в министерство инвестиций РФ и получить необходимое финансирование. Для предпринимателей это неоценимая информация о потенциальном спросе. А в целом для малых городов это улучшение среды обитания и повышение качества жизни людей.