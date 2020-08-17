Автомобили и земля. Кредиторы пытаются взыскать долги с Михаила Шилиманова

Андрей Алехин, финансовый управляющий бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, оспаривает в суде его сделки по продаже земельных участков и двух автомобилей.

Напомним, в апреле 2019 г. суд признал Михаила Шилиманова банкротом по требованию его бывшего бизнес-партнера барда Александра Новикова, с которым они вместе занимались проектом строительства на деньги пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс». В отношении Михаила Шилиманова была введена процедура реализации имущества гражданина-банкрота. При этом сам Александр Новиков накануне отсудил у государства компенсацию: Ленинский районный суд постановил, что Минфин должен возместить расходы, понесенные им в ходе незаконного уголовного преследования и выплатить барду 1 млн руб.

Как указано в материалах дела, Андрей Алехин требует признать незаконным договор продажи Михаилом Шилимановым двух участков в деревне Большое Седельниково Сысертского района: площадью 1,073 кв. м и 514 кв. м. Покупателем участка является Дарья Падаляко. Также финуправляющий оспаривал продажу Михаилом Шилимановым участка площадью 723 кв. метра в деревне Большое Седельниково Светлане Хомухе. Но в ходе разбирательств 17 июля отказался от своих требований, и суд прекратил этот спор.

Кроме того, Андрей Алехин оспаривает две сделки Михаила Шилиманова по продаже Олегу Падаляко в феврале 2017 г. автомобиля BMW Z4 2003 г. выпуска и продаже Дарье Падаляко в феврале 2017 г. автомобиля Mercedes-Benz S350. В обоих спорах суд назначил экспертизы стоимости автомобилей в момент совершения сделок.

По данным описи имущества Михаила Шилиманова на 4 августа 2020 г., ему принадлежит только квартира площадью 110,1 кв. м в жилом комплексе «Тихвин» в центре Екатеринбурга. В июне 2017 г. он подарил ее несовершеннолетнему сыну Михаилу. Но суд по заявлению финуправляющего признал договор дарения недействительным, и квартира была возвращена в конкурсную массу банкрота (в настоящее время этот спор рассматривается в кассационном суде).

В реестр требований кредиторов Михаила Шилиманова включена задолженность перед Александром Новиковым в 136,7 млн руб., требования Сбербанка (195,6 тыс. руб.), ООО «Терра Лоджистикс» (1,3 млн руб.), МРСК Урала (256 тыс. руб.), ОАО «Областная управляющая жилищная компания» (1,7 млн руб.), ИФНС по Ленинскому району Екатеринбурга (179,7 тыс. руб.) и Росбанка (1,07 млн руб.).

По словам адвоката, партнера международного центра защиты прав Globallaw Антона Мамаева, оспаривание сделок в процедуре банкротства гражданина-должника — это стандартная процедура, которая направлена на пополнение конкурсной массы, из которой удовлетворяются требования кредиторов.

Финансовый управляющий и кредиторы банкрота могут оспорить по разным основаниям любые подозрительные сделки, совершенные в пределах трех лет до принятия судом к производству дела о банкротстве. Если сделка совершена на нерыночных условиях (например, должник подарил имущество или продал его по явно заниженной стоимости), с участием аффилированных лиц (например, родственников) и на момент сделки должник уже имел признаки неплатежеспособности (не платил по долгам кредиторам), то с большой вероятностью суд признает такую сделку недействительной, — говорит юрист.

Проблема еще и в том, что нередко вернуть в конкурсную массу незаконно реализованное должником имущество невозможно, поскольку оно уже могло быть перепродано добросовестным приобретателям, указывает Антон Мамаев:

В такой ситуации суд обязует покупателя или одаряемого по незаконной сделке выплатить рыночную стоимость имущества, определяемую экспертизой на момент сделки. Но если у нового должника нет денег и ценных активов, то и в конкурсную массу банкрота может ничего не поступить. Тогда приходится оценивать финансовые перспективы возбуждения дела о банкротстве уже недобросовестного покупателя или одаряемого.

Добавим, что в настоящее время Михаил Шилиманов находится под домашним арестом. Он фигурирует в деле экс-гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова, который был задержан с поличным при получении взятки в размере 2,5 млн руб.