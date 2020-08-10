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Бард Александр Новиков отсудил миллион у государства

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Бард Александр Новиков отсудил миллион у государства
Иллюстрация: Официальная группа Александра Новикова в instagram

Ленинский районный суд Екатеринбурга реабилитировал Александра Новикова, которого обвиняли в краже денег дольщиков «Бухты Квинс». Минфин выплатит ему 1 млн руб.

#НОВИКОВ#НОВОСТИ

Районный суд, состоявшийся сегодня, 10 августа, вынес решение в пользу барда Александра Новикова, постановив, что государство должно возместить расходы, понесенные им в ходе незаконного уголовного преследования

Взыскать в пользу Новикова Александра Васильевича с министерства финансов Российской Федерации 1 млн руб. в качестве расходов по оказанию юридической помощи, — приводит решение судьи JustMedia.ru.

Напомним, ранее Ленинский суд отказал в рассмотрении заявления Новикова о компенсации. Тогда Александр Новиков подал жалобу в облсуд, который обязал нижестоящую инстанцию все-таки принять заявление к производству. При этом певец неоднократно обвинял судебную власть в том, что она препятствует восстановлению справедливости.

Своими действиями суд покрывает и не дает возможности привлечь к уголовной ответственности лиц, занимавшихся фабрикацией уголовного дела в отношении меня,  — говорил он.

Сегодня перед началом повторного заседания шансонье пообещал, что будет добиваться, чтобы следователей, которые занимались делом «Бухты Квинс», самих привлекли к уголовной ответственности.

Круговая порука, понимаете. Следователи, которые совершали незаконные действия в процессе следствия, должны сидеть на скамье подсудимых, и мы все делаем для того, чтобы они на эту скамью сели. Но существуют определенные подковерные взаимоотношения, — заявил Александр Новиков.

Как рассказывал DK.RU, уголовное дело о мошенничестве с деньгами пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» тянется с 2015 г. По этому делу Новиков проходил вместе с бывшим бизнес-партнером Михаилом Шилимановым. Как считало следствие, с 65 пайщиков было собрано порядка 150 млн руб., но дома так и не были достроены. Изначально застройщиком проекта выступала группа компаний «ДомБери» (до апреля 2012 г. ее совладельцем был Александр Новиков). В конце 2015 г. было возбуждено уголовное дело о хищении денег пайщиков, а в августе 2017 г. Александру Новикову было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие уверяло, что 60-ти потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 50 млн руб. Сам Александр Новиков в официальном комментарии подчеркивал, что уголовное дело против него сфабриковано.

Дело против Новикова было закрыто летом 2019 г.

Как утверждает Александр Новиков, за эти годы он потратил на работу адвокатов 1 млн руб.  Эти деньги он и отсудил у государства, воспользовавшись законным правом на реабилитацию.

Сегодня Ленинский суд встал на сторону Закона — процесс по моей гражданской реабилитации завершился в мою пользу. Все наши требования полностью удовлетворены. Поздравляю и благодарю всех, кто помогал в этом и кому все это небезразлично! — написал Новиков на своей странице в Facebook.

Автор: Мария Смирнова
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