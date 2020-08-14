Власти Беларуси извинились за насилие и стали отпускать задержанных. Те говорят об аде
«Их заставляли петь гимн Беларуси и при этом их избивали… Кровь стыла в венах от того, что мы слышали каждую ночь». Как силовики издеваются над задержанными участниками протестов.
Глава МВД Беларуси Юрий Караев извинился за травмы, которые во время протестов получили «случайные люди», «попавшие под раздачу». Об этом он сказал в эфире Общенационального телевидения, пишет «Интерфакс». Речь идет о тех, кто «случайно оказался рядом и не успел вовремя отскочить», уточнил он.
Протесты из-за итогов президентских выборов в Белоруссии продолжаются с вечера 10 августа, за это время было задержано более 7000 тыс. человек. Г-н Караев заявил, что милиция уже начала отпускать задержанных и делать это быстрее. При этом в отделениях милиции и ИВС над задержанными издевались, их избивали, не давали еды, свидетельствуют многочисленные рассказы.
Одна из выпущенных из ЦИП Окрестина врач бригады скорой помощи Анастасия рассказала TUT.by, что ее задержали ее в ночь 12 августа: после работы они с коллегами оказывали помощь пострадавшим. 50 человек находились в камере на четырех человек.
Мы не то что спать не могли, некоторые ночи мы стояли, потому что сесть не могли. Воздуха нет… Охранники ходили издевались, говорили: «Не будет вам никакой медицинской помощи, кинем в вас гранату — и все закончится»… Мы слышали, что каждую ночь мужчин избивали так, что они просто выли… Их заставляли петь гимн Беларуси и при этом их избивали… Кровь стыла в венах от того, что мы слышали каждую ночь, — говорит врач.
Замглавы МВД Александр Барсуков при этом заявил: «Издевательств [над задержанными] никаких не было».
13 августа на белорусских предприятиях начались стихийные митинги: на БелАЗе, МАЗе, МТЗ и других крупных заводов на улицы выходили сотни людей. Накануне вечером глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что Александр Лукашенко «услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни».