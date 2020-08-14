Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.08
73,60
87,03
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Власти Беларуси извинились за насилие и стали отпускать задержанных. Те говорят об аде

7 832
Власти Беларуси извинились за насилие и стали отпускать задержанных. Те говорят об аде
Автор фото: Ольга Шукайло / Леша Судников . Иллюстрация: TUT.BY

«Их заставляли петь гимн Беларуси и при этом их избивали… Кровь стыла в венах от того, что мы слышали каждую ночь». Как силовики издеваются над задержанными участниками протестов.

#НОВОСТИ

Глава МВД Беларуси Юрий Караев извинился за травмы, которые во время протестов получили «случайные люди», «попавшие под раздачу». Об этом он сказал в эфире Общенационального телевидения, пишет «Интерфакс». Речь идет о тех, кто «случайно оказался рядом и не успел вовремя отскочить», уточнил он.

Протесты из-за итогов президентских выборов в Белоруссии продолжаются с вечера 10 августа, за это время было задержано более 7000 тыс. человек. Г-н Караев заявил, что милиция уже начала отпускать задержанных и делать это быстрее. При этом в отделениях милиции и ИВС над задержанными издевались, их избивали, не давали еды, свидетельствуют многочисленные рассказы.

Одна из выпущенных из ЦИП Окрестина врач бригады скорой помощи Анастасия рассказала TUT.by, что ее задержали ее в ночь 12 августа: после работы они с коллегами оказывали помощь пострадавшим. 50 человек находились в камере на четырех человек.  

Мы не то что спать не могли, некоторые ночи мы стояли, потому что сесть не могли. Воздуха нет… Охранники ходили издевались, говорили: «Не будет вам никакой медицинской помощи, кинем в вас гранату — и все закончится»… Мы слышали, что каждую ночь мужчин избивали так, что они просто выли… Их заставляли петь гимн Беларуси и при этом их избивали… Кровь стыла в венах от того, что мы слышали каждую ночь, — говорит врач.

Другой задержанный рассказал Би-би-си: «Меня завели в автозак, там было человек 20. Нас кидали одного на одного. Сверху стоял омоновец, который ходил по людям. Ноги ставили на шею, начинали душить. У людей отекали руки из-за стяжек - кто жаловался, того били по рукам. В нашей машине был астматик, он начал задыхаться. Омоновец подошел к нему, положил ногу на горло, начал душить и сказал: "Если ты сдохнешь, нам всё равно"».

Замглавы МВД Александр Барсуков при этом заявил: «Издевательств [над задержанными] никаких не было».

13 августа на белорусских предприятиях начались стихийные митинги: на БелАЗе, МАЗе, МТЗ и других крупных заводов на улицы выходили сотни людей. Накануне вечером глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что Александр Лукашенко «услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни». 

 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Екатеринбурге для проекта Заводовского за 25 млрд руб. построят многоуровневую развязкуВ Екатеринбурге для проекта Заводовского за 25 млрд руб. построят многоуровневую развязку
    56 015
  • Ипотека без переплаты по процентам. Что предлагают застройщики РоссииИпотека без переплаты по процентам. Что предлагают застройщики России
    27 932
  • Власти Екатеринбурга откажутся от крупных девелоперских проектов на окраинах городаВласти Екатеринбурга откажутся от крупных девелоперских проектов на окраинах города
    32 552
  • В Екатеринбурге запустили платформу для самозанятых на основе такси-агрегатораВ Екатеринбурге запустили платформу для самозанятых на основе такси-агрегатора
    29 732
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.