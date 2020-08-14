Власти Беларуси извинились за насилие и стали отпускать задержанных. Те говорят об аде

Глава МВД Беларуси Юрий Караев извинился за травмы, которые во время протестов получили «случайные люди», «попавшие под раздачу». Об этом он сказал в эфире Общенационального телевидения, пишет «Интерфакс». Речь идет о тех, кто «случайно оказался рядом и не успел вовремя отскочить», уточнил он.

Протесты из-за итогов президентских выборов в Белоруссии продолжаются с вечера 10 августа, за это время было задержано более 7000 тыс. человек. Г-н Караев заявил, что милиция уже начала отпускать задержанных и делать это быстрее. При этом в отделениях милиции и ИВС над задержанными издевались, их избивали, не давали еды, свидетельствуют многочисленные рассказы.

Одна из выпущенных из ЦИП Окрестина врач бригады скорой помощи Анастасия рассказала TUT.by, что ее задержали ее в ночь 12 августа: после работы они с коллегами оказывали помощь пострадавшим. 50 человек находились в камере на четырех человек.

Мы не то что спать не могли, некоторые ночи мы стояли, потому что сесть не могли. Воздуха нет… Охранники ходили издевались, говорили: «Не будет вам никакой медицинской помощи, кинем в вас гранату — и все закончится»… Мы слышали, что каждую ночь мужчин избивали так, что они просто выли… Их заставляли петь гимн Беларуси и при этом их избивали… Кровь стыла в венах от того, что мы слышали каждую ночь, — говорит врач.

Другой задержанный рассказал Би-би-си: «Меня завели в автозак, там было человек 20. Нас кидали одного на одного. Сверху стоял омоновец, который ходил по людям. Ноги ставили на шею, начинали душить. У людей отекали руки из-за стяжек - кто жаловался, того били по рукам. В нашей машине был астматик, он начал задыхаться. Омоновец подошел к нему, положил ногу на горло, начал душить и сказал: "Если ты сдохнешь, нам всё равно"».

Замглавы МВД Александр Барсуков при этом заявил: «Издевательств [над задержанными] никаких не было».

13 августа на белорусских предприятиях начались стихийные митинги: на БелАЗе, МАЗе, МТЗ и других крупных заводов на улицы выходили сотни людей. Накануне вечером глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что Александр Лукашенко «услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни».