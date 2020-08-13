Волна стихийных митингов на предприятиях: что происходит в Беларуси на пятый день протеста

В Белоруссии 13 августа пятый день продолжается протест несогласных с итогами президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко — люди с этим не согласны, так как многие отдали свой голос за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. В отличие от предыдущих дней, акции начались практически с самого утра. Из-за жестокости силовиков, задерживавших и избивавших протестующих, люди выходят на улицы не только против фальсификации результатов выборов, но и против применения насилия к демонстрантам и незаконных задержаний.

Так, в цепи солидарности в Минске выстраиваются девушки с цветами и медицинские работники, водители устраивают автопротест, снижая скорость до 20−30 км/ч. На стихийные митинги с требованием честных выборов вышли в том числе работники крупнейших автозаводов Белоруссии, БелАЗ (в городе Жодино) и МАЗ. Руководство БелАЗа подтвердило проведение встречи с коллективом для обсуждения текущих событий в стране, но отрицает факт забастовки. Мэр Жодино Дмитрий Заблоцкий пообещал убрать ОМОН с улиц и пообещал встретиться с протестующими на митинге в 20:00.

Днем сотрудники МВД заблокировали офисы «Яндекса» и Uber в Минске. «Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы. В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были», — заявили «Медузе» в «Яндексе».

С официальных белорусских телеканалов уволились уже целый ряд журналистов. Корреспондент Дмитрий Лучонок так написал о своем увольнении:

«Тем, кто по ту сторону экрана, больше молчать не хочу! Думаю, ни для кого не секрет, что вся информация, которая транслируется по ТВ, четко выверена, не один раз прочитана редакторами и идеологами. Есть определённая тактика, планирование, стратегия воздействовать на наши умы. Основная суть — аккуратно и ненавязчиво внушать людям, что наша страна не находится в «застое». ...Как мне кажется, филигранно сфальсифицировать при нынешнем расколе общества - это «нарисовать» 50+, и явно не столь массовый масштаб приобрело бы нынешнее протестное движение!

— У протестующих есть кукловоды?

Выйдите на улицу и задайте этот вопрос людям. Услышите чуть ли не единогласный ответ, чем они руководствуются. Сам лично интересовался. Это исключительно инициатива каждого, а отрицать и обвинять во всем Запад или объединенный штаб – отрицать свое поражение. Давайте вспомним, как прошлой весной свою победу праздновал нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Там был настоящий ПРАЗДНИК. Во всех наших госСМИ подчеркивают тоже самое, только почему вы призываете разогнать народное «веселье»?!»