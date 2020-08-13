Волна стихийных митингов на предприятиях: что происходит в Беларуси на пятый день протеста
«Во всех наших госСМИ подчеркивают, что выборы — праздник, только почему вы призываете разогнать народное «веселье»?!». Протесты в Белоруссии приобретают все более массовый характер.
В Белоруссии 13 августа пятый день продолжается протест несогласных с итогами президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко — люди с этим не согласны, так как многие отдали свой голос за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. В отличие от предыдущих дней, акции начались практически с самого утра. Из-за жестокости силовиков, задерживавших и избивавших протестующих, люди выходят на улицы не только против фальсификации результатов выборов, но и против применения насилия к демонстрантам и незаконных задержаний.
Так, в цепи солидарности в Минске выстраиваются девушки с цветами и медицинские работники, водители устраивают автопротест, снижая скорость до 20−30 км/ч. На стихийные митинги с требованием честных выборов вышли в том числе работники крупнейших автозаводов Белоруссии, БелАЗ (в городе Жодино) и МАЗ. Руководство БелАЗа подтвердило проведение встречи с коллективом для обсуждения текущих событий в стране, но отрицает факт забастовки. Мэр Жодино Дмитрий Заблоцкий пообещал убрать ОМОН с улиц и пообещал встретиться с протестующими на митинге в 20:00.
Днем сотрудники МВД заблокировали офисы «Яндекса» и Uber в Минске. «Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы. В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были», — заявили «Медузе» в «Яндексе».
С официальных белорусских телеканалов уволились уже целый ряд журналистов. Корреспондент Дмитрий Лучонок так написал о своем увольнении: