«Разговор не идет об оголтелом повышении». Участники рынка об уплотнении Екатеринбурга

Глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев поддержал изменения в Правила землепользования и застройки, которые предполагают увеличение плотности застройки в Екатеринбурге.

Спасибо главе — здесь он действительно поддерживает идеи градостроителей и бизнеса. Неизбежно в центре города, где идет снос ветхого и аварийного жилья, нужно повышать плотность. Разговор не идет об оголтелом повышении плотности. Разговор идет о том, что именно в районах, которые требуют реновации, есть возможность грамотно повышать эту плотность. Второе — транспортная загрузка. В центре города транспортная схема часто не решена, а с помощью реновации и комплексного подхода она может быть сделана лучше и правильнее, должны появиться пешеходные зоны, свободные от транспорта. Эти вопросы должны быть решены при комплексном подходе к городской застройке, — сказал на пресс-конференции Валерий Ананьев.

Михаил Вяткин, член правления свердловского отделения «Союза архитекторов России», возглавлявший департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга 18 лет, обвинил журналистов в нагнетании популистского подхода к вопросу плотности:

Говорят, что плотность застройки увеличится на 5-7%. Речь идет о чем — коэффициент строительного использования территории, который был применен в Правилах землепользования и застройки (который есть не во всех городах), изменен с 3 до 4%. Соотношение строящегося комплекса и участка земли становится 1 к 4. И речь идет в основном о новых комплексах, которые строятся на свободном участке. На тех же промышленных территориях, на месте частного сектора. Речь не идет о том, что мы пойдем в существующие кварталы и будем все ломать и менять. Поэтому нельзя говорить, что в целом <плотность> повысится на 5-7%. Это раз. А во-вторых, это мировой тренд на повышение плотности застройки. Наша плотность в центре гораздо ниже, чем существует сегодня в мегаполисах.

Никита Демидов, архитектор бюро «Гордеев-Демидов» высказал мнение, что повышение плотности опасно при застройке на окраинах города:

Риск формирования гетто будет выше там, где чрезмерная плотность на периферийной территории, необеспеченная транспортной и социальной инфраструктурой. А если мы говорим о развитии центра, то здесь одними ограничительными цифрами не обойтись — нужен индивидуальный подход и видение того, что должно получиться. Поэтому решение правильное, нормативы ограничивают и не дают развиваться стихийной застройке. Точечная застройка — это популярное понятие, но она может быть как плохой, так и хорошей. Если это стихийная застройка, то это отрицательный элемент, а если это элемент общей логики реновации — нет.

Напомним, что пересмотр правил землепользования и застройки инициировали застройщики. Как рассказывал DK.RU, они предложили, например, в зонах Ж-4 и Ж-5 занимать под застройку не 60% земельного участка, а 100%. Кроме того, в новые правила предполагают включить пункт, согласно которому администрация не сможет блокировать строительство коммерческих и жилых объектов на основании их несоответствия архитектурно-градостроительному облику (АГО), зафиксированному в городском документе.

Затем заместитель главы города по капитальному строительству Алексей Бирюлин на встрече со СМИ заявил, что администрация Екатеринбурга откажется от развития новых районов на окраинах города и сосредоточится на увеличении плотности застройки в центре Екатеринбурга.

При этом он отметил, что мэрия поддержит застройщиков в обсуждаемых вопросах, но, несмотря на послабления, при планировании застройки девелоперы все равно должны соблюдать нормативы, обязательные при прохождении экспертизы: наличие придомовой территории, площадок для выгула собак, пожарных проездов, соблюдения правил инсоляции и прочее.

Пойти навстречу застройщикам мэрия согласилась из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Алексей Бирюлин говорил, что это решение стоит рассматривать как «пакет мер поддержки на фоне текущей экономической ситуации из-за пандемии коронавируса».