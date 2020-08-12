Власти Екатеринбурга откажутся от крупных девелоперских проектов на окраинах города

Администрация Екатеринбурга откажется от развития новых районов на окраинах города и сосредоточится на увеличении плотности застройки в центре Екатеринбурга, об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель главы города по капитальному строительству Алексей Бирюлин, пишет Е1.

Мы уходим от развития отдаленных территорий, которые порождают «инфраструктурные плечи» — строительство дорог и магистральных сетей до периферии города, потому что это дорого. Инвестиции в такие проекты, как Академический и Солнечный, очень серьезные, нужно понимать, где брать деньги. Вместо этого мы займемся реновацией: ликвидируем аварийный фонд, реконструируем сети, дороги, социалку.

Алексей Бирюлин также прокомментировал пересмотр правил землепользования и застройки, который ранее инициировали застройщики. Как рассказывал DK.RU, застройщики предложили, например, в зонах Ж-4 и Ж-5 занимать под застройку не 60% земельного участка, а 100%. Кроме того, в новые правила предполагают включить пункт, согласно которому администрация не сможет блокировать строительство коммерческих и жилых объектов на основании их несоответствия архитектурно-градостроительному облику (АГО), зафиксированному в городском документе.

Чиновник отметил, что мэрия поддержит застройщиков в обсуждаемых вопросах, но, несмотря на послабления, при планировании застройки девелоперы все равно должны соблюдать нормативы, обязательные при прохождении экспертизы: наличие придомовой территории, площадок для выгула собак, пожарных проездов, соблюдения правил инсоляции и прочее.

Пойти навстречу застройщикам мэрия согласилась из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Алексей Бирюлин отметил, что это решение стоит рассматривать как «пакет мер поддержки на фоне текущей экономической ситуации из-за пандемии коронавируса».

Также чиновник рассказал, что в ближайшее время администрация города обсудит с экспертным советом новый Генплан, горизонт планирования в котором решено сдвинуть с 2035 г. до 2041 г.

Мы должны договориться с экспертами, что можно застраивать, а что нельзя, где разместить парки, а где промышленные объекты. И больше не отступать от договоренностей. При этом важно помнить про показатели нацпроекта (он предполагает увеличение объемов строительства в полтора раза) и найти баланс между комплексностью и выполнением поручений президента, — сказал Алексей Бирюлин.

Отметим, что тренд на реновацию застроенных территорий активно поддерживается застройщиками. Масштабная стройка запланирована на участке так называемого Цыганского поселка, который ограничен ул. Амундсена, Московской и Расковой. Там проекты реализуют сразу несколько застройщиков.

Кроме того, девелоперы активно осваивают бывшие промышленные площадки. Например, PRINZIP строит Парковый квартал на площадке завода им. Воровского, «Группа ЛСР» возводит район-гигант на месте завода ЖБИ, активная стройка ведется и на бывшей территории завода «Уралпластик».