В Екатеринбурге сворачивают госпиталь ЭКСПО и открывают аттракционы. Главное о COVID-19

За последние сутки в Свердловской области подтвердился 181 случай коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб. За все время в регионе COVID-19 заболели 21 542 жителя.

Среди всех госпитализированных состояние 128 оценивается как тяжелое, 115 из них находятся в реанимационных отделениях, 60 — на искусственной вентиляции легких. Еще 487 находятся в состоянии средней тяжести.

За сутки подтвердилась смерть еще шести пациентов в регионе. Всего от коронавируса скончались 300 жителей Свердловской области.

За все время пандемии медикам удалось вылечить более 18,1 тыс. пациентов.

В последние дни в регионе фиксируют снижение количества новых случаев коронавируса, на этом фоне власти решили отказаться от госпиталя, который ранее развернули в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что в госпитале долечатся 29 пациентов, которые там находятся, после чего модули свернут, пишет JustMedia.ru.

После того, как из МВЦ будет выписан последний пациент, мобильный комплекс будет перевезен на территорию Центра медицины катастроф как резервный госпиталь для чрезвычайных ситуаций. Власти планируют отказаться от размещения пациентов с коронавирусом и в гостинице «Рамада».

Ранее DK.RU рассказывал, что больницы города возвращаются к плановому приему пациентов.

Павел Креков также рассказал, что вакцину от коронавируса, которую разработали российские ученые, планируют производить на заводе «Медсинтез» в закрытом городе Новоуральске.

Сегодня также стало известно, что в ЦПКиО имени Маяковского начали работать аттракционы. Об этом на своей странице в Instagram сообщила директор парка Екатерина Кейльман.