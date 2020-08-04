Заболеваемость COVID-19 снижается. Больницы возвращаются к доковидному режиму работы

За последние сутки 175 екатеринбуржцев заразились коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе Свердловской области. Еще семь случаев выявлено в Алапаевске, Алапаевском районе, Асбесте, Нижнем Тагиле, Талице и Байкаловском муниципальном районе.

Общее число заболевших в Свердловской области на 4 августа достигло 21 361 человека. Из них медики выписали 18 037 (плюс 96 пациентов за сутки), еще 294 заболевших скончались (плюс девять летальных случаев).

В тяжелом состоянии находятся 137 госпитализированных пациентов, из них 119 человек — в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая 78 заболевших на аппаратах искусственной вентиляции легких. Состояние 535 человек с коронавирусом оценивается как средней степени тяжести, остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

В оперштабе также сообщили, что на данный момент в инфекционных госпиталях Свердловской области свободно более 40% коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями, и этот коечный фонд можно задействовать для лечения других заболеваний.

С 3 августа часть медучреждений вернулось к плановой работе. Так, уже открылся для приема пациентов нейрохирургический корпус ГКБ № 40. В ближайшее время заработают детские инфекционные стационары в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Также в штатный режим работы переведены отделения НИИ ОММ, 354 окружного военного клинического госпиталя, ЦГКБ №1, Областной детской клинической больницы, отделения реабилитации ЦГБ №3 и отделения Областной наркологической больницы, сообщает JustMedia.ru.

Как писал DK.RU, в минувшие выходные губернатор Свердловской области в очередной раз ослабил ограничительные меры. В частности, были открыты торговые центры. Однако режим самоизоляции для людей старше 65 лет сохраняется.