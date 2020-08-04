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Алексей Кушнарев назначен заместителем председателя областного заксобрания по бюджету

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Алексей Кушнарев и Евгений Куйвашев
Алексей Кушнарев и Евгений Куйвашев. Автор фото: Владимир Жабриков. Иллюстрация: URA.RU

Управляющий директор «ЕВРАЗ НТМК» и «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» Алексей Кушнарев уходит из бизнеса. Он получил пост в свердловском заксобрании.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

О том, что Алексей Кушнарев назначен на пост заместителя председателя комитета законодательного собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам, стало известно на заседании регионального парламента 4 августа. С этой инициативой к депутатам обратился зампредседателя заксобрания Виктор Якимов, предложение было одобрено единогласно.

Как сообщили «Интерфакс-Урал» в пресс-службе заксобрания, Кушнарев будет получать зарплату от заксобрания. Совмещать эту должность с работой на предприятиях он не сможет.

По сведениям URA.RU, сразу после Дня металлурга (19 июля) Алексей Кушнарев планировал покинуть место управляющего директора «ЕВРАЗ НТМК», но не собирался менять сферу деятельности. По данным агентства, должность управляющего директора может быть сокращена, а его функции будут переданы вице-президенту «Евраза» и руководителю дивизиона «Урал» Денису Новоженову.

Алексей Кушнарев работал управляющим директором ЕВРАЗ НТМК с 2005 г., это предприятие совместно с ЕВРАЗ КГОК разрабатывает Качканарское месторождение титаномагнетитовых руд.

Алексей Кушнарев — лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники и премии им. Черепановых. Доктор технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии, автор 40 печатных работ и 20 патентов на изобретения.

В 2019 г. Алексей Кушнарев стал обладателем статуэтки «Человек года» в номинации «Инвестор года» (учредитель премии — «Деловой квартал»). А в 2020 г. вошел в список самых влиятельных персон региона ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019.

В прошлом году Владимир Путин наградил Алексея Кушнарева орденом почета «За большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу», рассказывал DK.RU. Недавно Алексей Кушнарев отметил 60-летний юбилей

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