Уходит эпоха. Алексей Кушнарев покинет НТМК в ближайшие два месяца

Информацию о скором уходе из НТМК Алексей Кушнарев подтвердил URA.RU.

[Информация о скорой отставке] правда была озвучена. Не хочу озвучивать эти причины, это наши договоренности с холдингом. Совместное решение, — сообщил Кушнарев изданию.

По его словам, после Дня металлурга (19 июля) он уйдет в отпуск, после которого уже не вернется на предприятие. При этом он продолжит работу в сфере металлургии, правда, пока неизвестно, с каким холдингом планирует сотрудничать.

URA.RU уточняет, что ЕВРАЗ не планирует искать нового управляющего директора: соответствующая должность на НТМК будет упразднена. Курировать деятельность двух предприятий будет вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов, который в апреле 2018 г. был назначен руководителем дивизиона «Урал».

Кушнарев работал управляющим директором ЕВРАЗ НТМК с 2005 г., это предприятие совместно с ЕВРАЗ КГОК разрабатывает Качканарское месторождение титаномагнетитовых руд.

Алексей Кушнарев — лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники и премии им. Черепановых. Доктор технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии, автор 40 печатных работ и 20 патентов на изобретения.

В 2019 г. Алексей Кушнарев стал обладателем статуэтки «Человек года» в номинации «Инвестор года» (учредитель премии — «Деловой квартал»). А в 2020 г. вошел в список самых влиятельных персон региона ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019.

В прошлом году Владимир Путин наградил Алексея Кушнарева орденом почета «За большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу», рассказывал DK.RU. Недавно Алексей Кушнарев отметил 60-летний юбилей.

Добавим, что буквально месяц назад еще один топ-менеджер крупнейшего свердловского предприятия покинул свой пост. Речь о Михаиле Воеводине, бывшем гендиректоре корпорации «ВСМПО-Ависма». Он руководил титановым заводом с 2009 г., писал DK.RU.