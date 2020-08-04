Плата за коммунальные услуги в Свердловской области вырастет

Евгений Куйвашев предложил увеличить коммунальные тарифы. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации. Как предполагает губернатор, повышение должно произойти летом 2021 г.

Предложение по установлению индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области: с 1 января по 30 июня 2021 года — 0%, с 1 июля по 31 декабря — 5,24%, — говорится в документе.

Окончательное решение о сроках введения и размере новых тарифов должна принять Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.

Как неоднократно рассказывал DK.RU, тарифообразование в регионе всегда сопровождается громкими скандалами. Так, в конце 2018 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения в установлении 20 тарифов в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Выяснилось, в частности, что только за электроснабжение бюджетные организации разных уровней переплатили в 2016-2017 гг. 40 млн руб., а свердловчане, относящиеся к группе «прочие потребители» (лица, работающие в отдельном жилом помещении), — более 800 млн руб.

В 2019 г. «тарифные» скандалы продолжились. После очередной проверки ФАС отменила 37 тарифных решений для 19 подконтрольных РЭК компаний. А представители уральского бизнеса потребовали сделать деятельность РЭК более открытой: как они заявляли, решения о назначении тех или иных тарифов принимаются за закрытыми дверями, без учета мнения наблюдательного совета комиссии.

Все это время ФАС рекомендовала уволить председателя РЭК Владимира Гришанова, однако комиссия эти пожелания игнорировала. Лишь в июне 2020 г. Гришанова освободили от поста председателя, но не уволили из РЭК, ограничившись понижением в должности до зампредседателя. Имя нового главы РЭК пока неизвестно.

В пресс-службе ФАС объясняли, что требования сместить Гришанова связаны с грубыми нарушениями в работе РЭК.

В последние годы комиссия допускала систематические и грубые нарушения законодательства о государственном регулировании цен (тарифов). Кроме того, решения об установлении цен (тарифов) принимались РЭКом без должного экономического и правового обоснования и не подтверждались обосновывающими материалами. ФАС неоднократно выдавала органу предписания об устранении нарушений законодательства, а также принимала решения об отмене установленных им тарифов.

Ранее DK.RU также писал, что ФАС обнаружила признаки нарушений закона в области госрегулирования цен при установлении тарифов за вывоз мусора для ЕМУП «Спецавтобаза».