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В Свердловской области сместили скандального главу РЭК

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В Свердловской области сместили скандального главу РЭК
Иллюстрация: РЭК Свердловской области

В Федеральной антимонопольной службе настаивали на увольнении Владимира Гришанова, объясняя это «систематическими и грубыми нарушениями законодательства». Но работу чиновник сохранил.

#РОТАЦИИ#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев понизил в должности председателя Региональной энергетической комиссии Владимира Гришанова. Он стал заместителем нового главы комиссии, имя которого пока неизвестно. Об этом пишет ЕАН.

Трудовой контракт чиновника истекал в апреле 2020 г. Обычно в таких случаях происходит переназначение на ту же должность. Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запретила губернатору Евгению Куйвашеву делать это, рассказывал DK.RU.

В департаменте информационной политики губернатора объясняли, что официального уведомления от антимонопольщиков не получали и продлили контракт до 2022 г. При этом заместитель руководителя федерального ведомства Сергей Пузыревский говорил, что 16 июня ФАС направила свердловскому губернатору письмо, в котором настаивает на увольнении председателя РЭК, так как его кандидатура не была согласована.

В пресс-службе ФАС объясняли свое решение грубыми нарушениями со стороны начальника РЭК:

В последние годы комиссия допускала систематические и грубые нарушения законодательства о государственном регулировании цен (тарифов). Кроме того, решения об установлении цен (тарифов) принимались РЭКом без должного экономического и правового обоснования и не подтверждались обосновывающими материалами. ФАС неоднократно выдавала органу предписания об устранении нарушений законодательства, а также принимала решения об отмене установленных им тарифов.

Гришанов занимал должность руководителя РЭК уже около 10 лет. До этого он работал в центральном аппарате Федеральной службы по тарифам. Как ранее писал DK.RU, с началом действия «мусорной реформы» РЭК неоднократно критиковали из-за установленных нормативов по накоплению мусора и высоких тарифов на услугу по вывозу отходов. На цены жаловались как физические лица, так и бизнес, для которого цены на вывоз мусора одномоментно повысились в пять раз.

В итоге ФАС провела проверку тарифов и нашла нарушения, из-за которых жители Свердловской области с 2016 г. платили за услуги ЖКХ по завышенным тарифам. Владимиру Гришанову были выданы предписания об устранении нарушений, также необходимо было проанализировать обоснованность тарифов и проинформировать об этом УФАС в установленный срок. РЭК предоставила документы, но они не соответствовали нормативным требованиям.

В результате антимонопольная служба обратилась в суд. Общая сумма штрафов составила порядка 1 млн руб. После этого цены на услуги снизились на 20-30%.

Автор: Анна Хлебникова
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