«Не стоит на 100% привыкать к нынешней жизни. Возвращаться к обычному ритму будет сложно»

Елена Кондрашкина, детский психолог тренингового центра «Новый опыт»:

— Что тревожит родителей в последние четыре месяца, мы знаем: отсутствие работы, привычного заработка, постоянное нахождение детей дома и так далее. Детей же тревожит их детский мир, который в зависимости от возраста представляет собой либо общение, либо игру, либо впечатления. Общения со сверстниками в последние месяцы стало резко меньше, но тут на помощь приходит онлайн. А вот как организовать детям впечатления в самоизоляции, в четырех стенах, это большой вопрос для всех родителей.

В марте моя дочка спросила меня, когда кончится карантин и можно будет вернуться к друзьям в школу. Я ей ответила, что рассчитывать на то, что она в этом году вернется в класс, не стоит. Сначала она отнеслась к этому несерьезно, решила, что это шутка, но со временем к ней приходило понимание, что мой прогноз близок к реальности.

Я видела, как сложно ей дается перестройка. Раньше она говорила: «Я не пойду в школу», а сейчас с нетерпением ждет возвращения, потому что дети скучают по общению со сверстниками.

Ребенок любого возраста развивается в игре, в процессе общения. Дети всех возрастов, от самых маленьких до подростков, которые сейчас оказались дома, регулярно просят родителей разрешить им встретиться с друзьями, не увозить в деревню на изоляцию и прочее. Что может сделать родитель в этом случае? Он может объяснить свою позицию ребенку, рассказать, что в мире сложилась такая ситуация, когда вирус легко распространяется, а лекарства еще нет, и стоит беречь здоровье.

Находить слишком много плюсов в том, что сейчас происходит, может быть опасно, так что тот факт, что детям некомфортно в текущих условиях, — это хорошо. Чем сильнее мы врастаем в текущую ситуацию, чем больше опорных точек находим, тем сложнее нам будет возвращаться к обычной жизни.

За четыре месяца и родители, и дети немного привыкли к самоизоляции, нашли вторичную выгоду в происходящем. И вот в скором времени наступит период реадаптации (я надеюсь), когда нужно будет возвращаться к обычной жизни. Как это будет происходить?

Важно по-прежнему соблюдать режим и взрослым, и детям. Важно оставлять привычки из жизни, которая была. Потому что, если у нас меняются декорации, но в жизни все идет тем же путем, что и до пандемии, то мы испытываем чувство безопасности, потому что глобальных изменений нет. Ну, подумаешь, вместо офисных стен — домашние, а вместо парты — обеденный стол.

Если что-то соблюдать невозможно — посещение секции или творческого кружка, то следует в расписание дня включить занятия спортом или рисованием дома, выделить для этого специальное время в определенные дни и продолжать следовать графику.

Ограничительные меры закончатся, а жизнь продолжится, так что нужно быть к этому готовым. Не стоит адаптироваться к непривычным и неестественным условиям на 100%. Чем больше будет опорных точек из привычного образа жизни, тем быстрее пройдет реадаптация. Чем больше вас раздражает ситуация, которая возникла, тем быстрее вы вернетесь к обычной жизни, и тем легче вам будет в перспективе.

С середины августа уже можно потихоньку ребенка готовить к возвращению к учебе, потому что после трех месяцев каникул с 1 сентября всегда сложно быстро вернуться в строй и включиться в работу. В некоторых школах со 2 сентября уже контрольные пишут, это неправильно. Тут на помощь должны прийти родители, которые с середины августа начнут вводить образовательные игры в общение с детьми и прочее. И, конечно, с ребенком нужно обсуждать, как будет устроена ваша жизнь, если вдруг учебный год начнется с дистанционного обучения.

Что касается взаимоотношений родителей и детей на карантине, то надо сказать, что в среднем по больнице температура повышенная. Это касается и супружеских отношений, и детско-родительских.

Любые отношения в изоляции от социума проходят серьезную проверку. Где тонко, там и рвется. Если, например, общение родителей и ребенка складывалось исключительно по формуле хорошие родители-успешный ребенок, где есть секции, школа, репетиторы и прочее, то во время самоизоляции эта успешная семья попала в ситуацию, когда с ребенком надо разговаривать, играть, а не только спрашивать, какие у него оценки и каких успехов он добился.

Или есть тип родителей, которые не дают ребенку сидеть без дела, его постоянно спрашивают: уроки сделал? С собакой погулял? В комнате прибрался? То есть общение происходило на бытовом уровне. Им тоже сложно в карантине, потому что, опять же, с ребенком надо разговаривать о чем-то, играть с ним.

К сожалению, между супругами бывает точно так же. Либо они общаются про быт, либо про детей, а просто про джаз, например, не умеют. А не умеют потому, что в обычной жизни у нас был такой темп, что разговаривать особо не нужно было.

Накал между родителями и детьми случился в тот момент, когда детей увели на дистанционное обучение, и вся нагрузка упала на плечи родителей, потому что преподаватели тоже не готовы были к происходящему.

Хотя учеба онлайн многим детям оказалась полезна, потому что это новый опыт, ответственность и прочее. Я говорю о детях от 13 лет, которые в принципе могут сами организовать свое время.

Например, у моего старшего сына, которому 17 лет, есть своя тусовка, чему я очень рада. И благодаря самоизоляции она разрослась и стала межконтинентальной. То есть, если раньше он общался с друзьями из Екатеринбурга, то теперь они созваниваются в Зуме с ребятами из других городов России и мира. Он даже начал сам подтягивать язык, потому что в их компании есть англоговорящие ребята. Это как раз пример того, как во время самоизоляции происходит рост там, где уже был накоплен какой-то опыт.

Проводить все время с детьми в период самоизоляции невозможно и категорически вредно. У родителей должно быть время на себя. Дети — не смысл жизни.

Когда моя дочь спрашивает, с кем мне больше нравится проводить время — с ней или с кем-то из ее двух братьев, я ей отвечаю, что больше всего мне нравится проводить время с папой. Она даже немного расстраивается. Да, дети классные, но они вырастают, и важно, чтобы у взрослых был смысл жизни и они не жертвовали собой в пользу детей.

Самое главное: нужно со своими детьми разговаривать, это важный навык, который в жизни пригодится. Стоит научить ребенка слышать свои чувства и уметь их предъявлять миру, научить его жить без взрослого.

На самом деле, в воспитании ничего сложно нет. Как говорил Януш Корчак, взрослые полагают, что цель воспитания — делать детей удобными. А затем он продолжал: «Жаль только, требования к детям после 18 лет резко меняются». Нам кажется, что до 18 лет ребенок должен быть удобным и послушным, а после 18 резко стать самостоятельным. Конечно, ребенок должен быть не удобным и не послушным, а самостоятельным.

В общем и целом мы воспитываем своих детей по образу и подобию того, как воспитывали нас. Единственное отличие в том, что у нас есть доступ к большому объему информации: книги, психологи, видеолекции и так далее. Можно все это посмотреть и сделать работу над ошибками.

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