«Возникнет новая форма школьного обучения: потребность есть, а бизнеса — еще нет»

DK.RU не раз рассказывал истории семей, где родители искали для своих детей альтернативные способы образования: экспериментировали с частными школами, переходили на домашнее обучение. Все это объяснялось поиском индивидуального подхода к ребенку, которого не может обеспечить массовая школа. Весной-2020 все родители школьников оказались в ситуации альтернативного образования — учебные заведения из-за объявленной пандемии коронавируса перешли на дистанционное обучение.

Маркетолог и психолог Ирина Тебенева считает, что карантин не только показал неготовность к дистанту официальной системы образования и большинства родителей, но и вскрыл гораздо более серьезные проблемы.

В колонке на DK.RU она рассуждает, почему любой школе не уйти от стандартизации дистанционного обучения, а ситуация с пандемией только ускорит этот процесс.

Ирина Тебенева, маркетолог и психолог:

— Все родители вне зависимости от ситуации карантина делятся на две группы: тех, кто пытается научить ребенка учиться самому, и тех, кто учится с ним вместе. Сейчас родители часто жалуются, что в школе с первого класса задают делать много проектов. Я считаю, это суперкрутая новинка — детей учат мыслить проектно. Я, например, ребенку PowerPoint показала в первом классе. Первые два проекта мы сделали вместе. Больше я ничего не знаю об этом и активно в процессе обучения дочери не участвую. Некоторые делают это вместе до 11 класса и ругаются. Я больше про то, чтобы удочку дать, а не рыбу. И если ребенок за 10 лет научился делать проекты самостоятельно, в высшей школе ему будет очень легко.

Школа — это публичная оценка деятельности семьи. Почему случается много кризисов, когда ребенок идет в первый класс? Зачастую родитель воспринимает оценки детей как собственную оценку того, как он подготовил ребенка к школе — хороший он или плохой родитель. И попадает в свою же ловушку. Вместо того, чтобы поверить в ребенка, увидеть, что у него получается лучше и сместить вектор от неуспехов, родители наоборот — вовлекаются в процесс обучения, все больше лишая ребенка самостоятельности. Потом они доходят до девятого класса и говорят: «Он сам ничего не может сделать!». Таким родителям очень трудно пережить дистант.

Для нас с дочерью переход на дистант не стал шоком. Лиза работает моделью за границей. У нее был опыт дистанционного обучения, хотя и не самый хороший. Когда Лиза уезжала на целую четверть, договаривалась с каждым учителем. Это очень неудобно. Кто-то задал мало, а кто-то — с большим запасом. Учитель — король в своей дисциплине, и каждый исходил из собственных представлений и отношения к ребенку. В такую же ситуацию попадают спортсмены, дети, пропускающие школу из-за болезни. Ребенок оказывается в положении, когда он вроде как сам виноват в своей болезни, еще ослаблен, но вынужден просить и бегать за учителями, чтобы все сдать. Был случай, когда в школу пришла бабушка одного из детей: чуть не плачет, пытается сдать задание внучки. И получает ответ учителя: «А откуда я знаю, что это не вы за нее сделали?». Это не партнерские, а зависимые отношения. Ребенок это постоянно чувствует. Если бы дистанционное образование было регламентировано, были стандартизированные задания, таких ситуаций бы не было.

Школа оказалась не готова к массовому дистанционному обучению. И это ужасно. Предполагаю, что к сентябрю она тоже готова не будет. Как у нас проходил карантин? Только три преподавателя делали онлайн-уроки. Все остальные давали лишь задания. Это длилось три месяца. За это время нашему прекрасному министерству образования можно было бы сделать типовые онлайн-программы в помощь. Они появились, но, насколько я понимаю, уже в последний месяц. К этому времени люди уже приспособились и ими не пользовались. Ту же математику проходить самостоятельно довольно сложно. Лиза у меня приспособилась и сказала, что на Youtube есть разбор всех заданий, давно записанный. Вопрос в том, насколько ребенок быстро сориентируется и найдет качественный контент.

Дети, которые сознательно переходят на дистанционное обучение, зачастую сталкиваются с огромным сопротивлением школы. У меня есть подруга, сын которой в начальной школе по успеваемости был ниже среднего и страдал от постоянного негативного отношения в связи с этим. Затем они перешли на дистант, прикрепившись к школе в Екатеринбурге. Ребенок проходит два класса за один год, стал отличником по всем предметам, с интересом смотрит лекции, начал задавать вопросы. Но в школе они столкнулись с множеством проблем. Например, в период аттестации им ставили экзамены каждый день или по несколько в день — это же намеренно делается, что бы ты не думал, что дистанционное обучение — это круто. С другой стороны, это хороший опыт для ребенка: ты занимаешься тем, что другому невыгодно. И тебе нужно к этому другому найти подход. Но возникает много обид и несправедливости. Мой ребенок испытал это на себе: Лиза получила четверку на дистанционном обучении, а вернувшись, увидела, что дети в школе этот материал еще даже не проходили. Такое чувство несправедливости я могу с ней проработать, а для кого-то оно может стать травматической ситуацией.

Сейчас мы разбираемся, как устроено официальное дистанционное образование. Есть вариант обучаться самому и прикрепляться к школе только на время аттестации. В России официально существуют учебные заведения, которые специализируются на дистанционном обучении. Можно выбрать школу в Челябинске, Новосибирске или Москве. Это платная история в зависимости от функционала: доступ к лекциям, возможность общения с учителем и официальное зачисление в школу. В Екатеринбурге я не знаю ни одной школы, где подход к дистанционному обучению был бы сформирован в виде продукта с готовыми лекциями. Лиза решила прикрепиться к Москве. Мы подали документы и разбираемся, как это будет. Лиза, если у нее получится, хочет сдать задания за десятый класс осенью и выйти на подготовку к ЕГЭ. Это может стать гонкой, а можно сказать: я попробую. Если будет тяжело — учись, как обычно, легко —сэкономишь год. Для кого-то год очень важен.

Когда нужно дистанционное образование? Когда есть этому объяснение. У моего ребенка такое объяснение есть — она работает за границей. Или ребенок спортсмен или точно определился со своим профессиональным образованием, а школа оттягивает его от занятия любимым делом. Я знаю случай, когда девочка хочет поступать в европейский вуз, потому что в России нет высшего образования по такому направлению — она профессионально занимается танцами. При этом ей объективно не нужен ЕГЭ для поступления, ей нужно только закончить школу. При дистанционном обучении она может с утра заниматься танцами, а после — слушать лекции. Важно понимать, именно вам это зачем? Есть классическая школа. Почему вы туда не идете? Это протест или мамино желание сделать из ребенка вундеркинда? Хочет ли этого ребенок? Я за то, чтобы был миллион возможностей, а не только выбор между хорошим и плохим.

Я как психолог советовала бы дистанционное образование только в старших классах. Нужно отдавать себе отчет: условно пять часов в день в младшей школе вы будете тратить только на объяснение самой системы. Есть у вас эти пять часов в день? Если есть возможность, начальную и среднюю школу я бы рекомендовала проходить офлайн — там закладываются моменты командообразования, социального общения. Лиза теперь будет учиться в школе, где соберутся люди из разных регионов. Увидятся они, скорее всего, единственный раз — на ЕГЭ. И всей школьной жизни между строк она будет лишена. Наверное, команду можно создать и онлайн, но мне кажется, что этого чисто психологически недостаточно. У нас теперь нет такого, что ты в 20 лет пришел на завод, и потом тебя с этого же завода проводили на пенсию. Современным детям придется много раз менять место работы и даже профессию. Способность находить общий язык — у них базовая, им нужно уметь работать в разных командах. Но дети много времени проводят онлайн, не бегают вместе по крышам. Такая фантазийная экстремальность, когда тебе нужно срочно дать ответ, придумать решение — эти эмоции могут проигрываться в игровой форме именно в школе.

Сейчас момент истины. Все надеются, что все рассосется само собой, но понимают: нужно уже систематизировать дистанционное обучение во всех школах. По сути, сейчас необходимо перепрофилировать учителей. Стандартизация дистанционного обучения должна прийти во все школы. Думаю, в скором времени возникнет новая форма обучения, где будут и онлайн-лекции, и общая проектная работа в офлайн. Эта идея лежит на поверхности и наверняка будет реализована, потому что потребность есть, а бизнеса — еще нет. Министерство образования вряд ли будет в это вкладываться, а частные школы вполне могут этим заняться.

Вся эта ситуация с вынужденным переходом на дистант, с одной стороны, показала, насколько у нас бедная страна. Как организовать дистанционное обучение, если в семье несколько детей и один компьютер? Не у каждого есть телефон с интернетом. Родителям надо работать, детям — учиться. И это конфликт. С другой стороны, многие отмечали, что обалдели от того, что познакомились со своими детьми, вспомнили все свои развлечения из детства, на которые никогда не было времени. И многие дети улучшили свои показатели, занимаясь дома. И получили несказанно высокий балл аттестата. Это тоже нельзя списывать со счетов. Этот опыт бесценен и точно отразится на всей нашей следующей жизни.