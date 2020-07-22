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В Екатеринбурге отменят празднование Дня города. Ситуация с коронавирусом не позволяет

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В Екатеринбурге отменят празднование Дня города. Ситуация с коронавирусом не позволяет
Иллюстрация: екатеринбург.рф

В регионе 18,4 тыс. заболевших, власти не видят возможности провести массовые гуляния на открытом воздухе с учетом нынешней эпидобстановки. А вот небольшие фестивали возобновят работу уже в июле.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

В Свердловской области за сутки выявили 234 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 143 случая заражения приходится на Екатеринбург. Всего за время пандемии в регионе заболели 18 484 человека.

На данный момент в больницах находятся 5533 пациента. 177 пациентов в тяжелом состоянии, 151 из них — в реанимации, 65 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки в регионе подтвердились пять смертей от коронавирусной инфекции. Всего в городах области скончались 210 пациентов.

Накануне мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире «Студии 41» заявил, что День города, который обычно отмечают 15 августа, в этом году будет отменен из-за ситуации с коронавирусом. По словам мэра, обычно городское празднование посещает более 1 млн человек, допустить такого скопления людей в нынешней ситуации никак нельзя:

Рисковать нам ни в коем случае нельзя. Через две недели после дня города — 15 августа – мы должны открыть школы. А это главная цель. Рисковать перед 1 сентября мы не будем. День города будем переносить. Что-то будем делать в ноябре. Мы проведем, конечно, что-то онлайн. Но больших массовых мероприятий не будет. Может быть, мы сделаем салют, — заявил глава города.

При этом менее масштабные праздники и фестивали будут проведены. Напомним, в начале недели губернатор Евгений Куйвашев разрешил проводить массовые мероприятия на улице, сообщал DK.RU.

Сегодня стало известно, что в городе состоится Венский фестиваль музыкальных фильмов. Он пройдет с 29 июля по 12 августа на площадке перед УрФУ. Мероприятие проведут с учетом всех требований Роспотребнадзора и рекомендациями австрийского офиса: на площадке под открытым небом установят 750 мест, тогда как годом ранее было предусмотрено в два раза больше мест. Детской площадки и проката пледов в этом году не будет.

Автор: Екатерина Тарханова
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