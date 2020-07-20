Губернатор продлил ограничения в регионе еще на неделю, но сделал ряд послаблений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим указом продлил действие ограничительных мер в регионе еще на неделю — до 27 июля. Вместе с тем появились некоторые послабления.

Например, теперь разрешены репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях без присутствия зрителей, а также культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе (спектакли, концерты, театральные представления, показ кинофильмов) с количеством посетителей, не превышающем 50 процентов от вместимости площадки. Разрешена работа оборудованных веранд открытого типа по всему региону. Кроме того, теперь могут открыться музеи и библиотеки, — написал губернатор на своей странице в Instagram.

Отвечая на вопросы жителей о контроле за соблюдением ограничительных мер и масочного режима, он отметил, что не хотел бы вновь вводить ограничения, «но если ситуация потребует — будем»:

Проверки соблюдения указа об особом режиме проводятся, может быть, не так массово, чтобы это бросалось в глаза, но все же. По всему региону контрольными группами совместно с сотрудниками полиции составлено более 25 тысяч протоколов по статье 20.6.1 КоАП, штрафов уже больше чем на миллион выписано. В одном только Екатеринбурге под 2 тысячи профилактических бесед провели с нарушителями. Среди основных нарушений, конечно, нарушение масочного режима. Кроме областного центра наибольшее количество нарушений выявлено в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Алапаевске, Первоуральске, Артемовском.

Кроме того, снято ограничение на число людей, которые могут заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, а также совершать прогулки. Исключена норма, касающаяся ограничения на количество пассажиров, которые имеют право одновременно передвигаться в легковом автомобиле. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен до 27 июля.

Отвечая на вопрос об открытии баз отдыха, губернатор сказал, что это возможно только на третьем этапе снятия ограничений (регион сейчас находится на первом):

Действующий в регионе режим повышенной готовности предполагает ограничения на прием и размещение граждан на базах, в домах отдыха. Единственное исключение из этого правила сделано для санаториев-профилакториев, которые имеют лицензию на медицинскую деятельность.

Отметим, что на 20 июля на Среднем Урале зафиксировано еще 234 случая заболевания коронавирусом. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (+123 случая), Алапаевска, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Волчанска, Богдановича, Верхнего Тагила, Дегтярска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Полевского, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Выписано 306 человек (общее число выписанных достигло 12 092). Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19 (общее число случаев – 195).

По данным регионального оперштаба, состояние 187 госпитализированных оценивается как тяжелое, 152 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 70 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 939. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, на прошлой неделе число заболевших в сутки поднималось выше 300. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции достигло 18 023.