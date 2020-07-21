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Хабаровск отвергает ставленника Кремля, Путин и новые цели России. Главное 21 июля

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Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев. Автор фото: Евгения Дубницкая. Иллюстрация: Wikimedia.org

Михаила Дегтярева, которого поставили руководить Хабаровским краем, встретили протестами. Президент решил отказаться от одних национальных целей и перенести другие. Что произошло 21 июля.

#НОВОСТИ

В Хабаровск приехал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, которого президент Владимир Путин накануне назначил врио губернатора Хабаровского края. Местные жители, которые не перестают протестовать с момента ареста избранного губернатора Сергея Фургала (отправленного Путиным в отставку), встретили Дегтярева протестными митингами и лозунгами «Дегтярева домой» и «Позор ЛДПР». 

Сам Дегтярев так и не вышел к протестующим, сославшись на занятость. Также отменилась его запланированная пресс-конференция — это объяснили сложной ситуацией с коронавирусом. Врио главы региона пообещал уехать из региона в случае оправдания Фургала, учесть в работе пожелания граждан и работать с командой экс-губернатора.

Путин «передвинул» часть национальных целей

Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 г. В число основных попали повышение уровня жизни, успешное предпринимательство и цифровую трансформация, и не попала цель войти в пятерку крупнейших экономик мира, которую президент называл абсолютно достижимой еще в прошлом году. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил РБК отказ от этой цели «неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой». «Цели должны быть реалистичными, достижимыми», отметил он. Такими же соображениями он объяснил и перенос до 2030 г. повышения продолжительности жизни до 78 лет и двукратного снижения уровня бедности — прежде эти цели планировалось достичь к 2024 г.

Автор: Андрей Пермяков
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