Хабаровск отвергает ставленника Кремля, Путин и новые цели России. Главное 21 июля

В Хабаровск приехал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, которого президент Владимир Путин накануне назначил врио губернатора Хабаровского края. Местные жители, которые не перестают протестовать с момента ареста избранного губернатора Сергея Фургала (отправленного Путиным в отставку), встретили Дегтярева протестными митингами и лозунгами «Дегтярева домой» и «Позор ЛДПР».

Сам Дегтярев так и не вышел к протестующим, сославшись на занятость. Также отменилась его запланированная пресс-конференция — это объяснили сложной ситуацией с коронавирусом. Врио главы региона пообещал уехать из региона в случае оправдания Фургала, учесть в работе пожелания граждан и работать с командой экс-губернатора.

Путин «передвинул» часть национальных целей

Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 г. В число основных попали повышение уровня жизни, успешное предпринимательство и цифровую трансформация, и не попала цель войти в пятерку крупнейших экономик мира, которую президент называл абсолютно достижимой еще в прошлом году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил РБК отказ от этой цели «неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой». «Цели должны быть реалистичными, достижимыми», отметил он. Такими же соображениями он объяснил и перенос до 2030 г. повышения продолжительности жизни до 78 лет и двукратного снижения уровня бедности — прежде эти цели планировалось достичь к 2024 г.