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Путин назначил хабаровским губернатором депутата, который предлагал запретить доллар

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Путин назначил хабаровским губернатором депутата, который предлагал запретить доллар
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Президент отправил в отставку арестованного губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Врио главы Хабаровского края назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

#НОВОСТИ

Президент Владимир Путин отрешил Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия, сообщается на сайте Кремля. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Михаил Владимирович, есть для Вас работа, очень ответственная, очень важная и, конечно, очень нужная стране, имею в виду регион, который я хочу предложить Вам возглавить — Хабаровский край. <...> Проблем много, это правда. Их нужно решать. Отопительный сезон, как Вы сказали, скоро. И нужно заниматься текущими делами, — сказал президент.

Михаилу Дегтяреву 39 лет, он известен в том числе тем, что в 2013 г. внес в парламент законопроект о запрете хождения и хранения долларов США в России. В случае одобрения инициативы предусматривалось, что в течение года долларовые счета граждан должны быть закрыты, а средства необходимо обменять на другую валюту. Иначе банки были обязаны продать доллары с депозитных счетов по среднему курсу за прошлый год. Предполагался и запрет на оборот наличных долларов. Свой законопроект Дегтярев объяснял нестабильным финансовым положением США.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован 10 июля 2020 г. по обвинению в организации убийств в середине 2000-х. Это вызвало массовые непрекращающиеся протесты жителей региона, на которые вышли десятки тысяч хабаровчан. Они требовали уважать свой выбор жителей региона, судить Фургала в Хабаровском крае, а не в Москве, скандировали «Москва уходи», «Наш выбор, наш Фургал». 

Автор: Андрей Пермяков
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