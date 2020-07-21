Вся информация украдена. Что в итоге? Тотальное обесценивание

Сет Годин, известный маркетолог, в своем блоге решил напомнить об истинной ценности информации:

— Когда-то я спрашивал: «Если вы украдете телефонную книгу Стивена Спилберга, это поможет вам снять фильм?».

Даже если у вас есть имена и номера телефонов, вряд ли вы получите от них какую-то пользу. Все, что вы сможете, — это позвонить этим людям и сказать, что украли их контакты. Без доверия и связей информация из телефонной книги не стоит ничего.

Сегодня, 20 лет спустя, все телефонные книги уже украдены. Получить данные может любой. Сейчас можно легко, дешево и быстро найти нужных людей (или просто заваливать спамом всех подряд).

Но то, что я говорил тогда, актуально сейчас как никогда: без доверия и связей доступ к информации гроша ломаного не стоит.

Напомним, ранее DK.RU перечислял советы Сета Година о том, как сохранить спокойствие в мире, который, кажется, сошел с ума.