«Дезинформационный вброс». Чешский друг Сафронова отверг связь со спецслужбами

Мартин Лариш, бывший журналист чешской газеты Lidové noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам, друг Ивана Сафронова, советника Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», арестованного по обвинению в госизмене, заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.

Сафронов был арестован 7 июля, по версии ФСБ, в 2012 г. его завербовал сотрудник cпецслужб Чехии, а в 2017-м журналист передал ему секретные данные о российской оборонной промышленности.

Иван Сафронов не скрывал своей дружбы с Мартином Ларишем: выкладывал его фотографии в соцсетях и был у него в гостях в Праге. 16 июля агентство ТАСС со ссылкой на источник в разведке назвало Лариша кадровым сотрудником чешских спецслужб.

Это полный бред. Дезинформационный вброс, — прокомментировал это утверждение сам Лариш.

Он сообщил, что действительно познакомился с Сафроновым в 2012 г. когда работал в России корреспондентом газеты Lidové noviny, и в профессиональном плане они с Сафроновым общались сугубо как коллеги «на разные темы, касающиеся политики, экономики и безопасности».

Лариш уверен, что Сафронов не мог столкнуться с гостайной в работе и сам он, как утверждает, не имеет и никогда не имел доступа к секретным материалам. Причиной возбуждения уголовного дела против Сафронова стали статьи, которые тот писал в «Коммерсанте» и «Ведомостях», считает он. Лариш не стал подробно комментировать дело Сафронова, пояснив, что любое сказанное им слово может быть перекручено и даже причинить вред Ивану.

Если они (ФСБ) считают меня этим агентом, то я категорически отрицаю свою причастность к чешской разведке, как и к любой другой спецслужбе, — сообщил Мартин Лариш.

Он добавил, что ушел из журналистики и сейчас руководит аналитическим «Центром анализа безопасности и предотвращения угроз» (Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci). Все материалы центра и информация о его публичной деятельности выложены на его сайте в открытом доступе.

Адвокат Сафронова внимательно изучат заявление Лариша, сказал Би-би-си его защитник Иван Павлов: