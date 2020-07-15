«Аэрофлот» намерен избавиться от конкурентов демпингом

К 2028 г. группа «Аэрофлот» намерена более чем удвоить свой пассажирский поток, до 130 млн человек в год, и снизить цены в эконом-классе на 30%. Об этом гендиректор авиакомпании Виталий Савельев рассказал премьеру Михаилу Мишустину, представляя новую стратегию группы — «30/30».

Предполагается, что в новой стратегии «Аэрофлот» сосредоточится на дальнемагистральных рейсах и станет пятизвездочной компанией по уровню сервиса. У авиакомпании будет 170 воздушных судов и 35–40 миллионов пассажиров в год. Сейчас флот перевозчика состоит из 246 самолетов. Другая авиакомпания группы, «Россия», сосредоточится на социальных перевозках (в частности, с «плоскими тарифами») и переориентируется на отечественную технику.

Основная ставка в развитии сделана на лоукостер «Победа», который также входит в состав группы. Она займет среднемагистральные рейсы «Аэрофлота», ее флот составит также 170 среднемагистральных воздушных судов, перевозить лоукостер будет 55–65 миллионов пассажиров.

Сейчас обе авиакомпании используют эксплуатируют Boeing 737-800. Но в «Аэрофлоте» он вмещает 156 кресел, так как там есть бизнес-класс и кухня, а в «Победе» полностью один экономкласс на 189 мест — взлётная масса машины меньше. К тому же после полета самолет разворачивается и готовится к новому перелету за 25 минут, а «Аэрофлот» — за 50 минут. К тому же «Победа» использует самолет 14 часов в сутки, тогда как «Аэрофлот» — 10–11 часов. За счет этого в новой стратегии и планируется снизить цены.

В новой стратегии «Победа» будет основным драйвером роста группы. Как пишут «Ведомости», предполагается, что «Аэрофлот» передаст своей «дочке» все 50 собственных самолетов Boeing 737-800. С прошлого года они больше не производятся, а полеты новейших Boeing 737 Max пока запрещены из-за двух авиакатастроф. Поэтому до пандемии в мире возник острый дефицит среднемагистральных судов, а ставки лизинга на Boeing 737-800 сильно выросли. Переоборудование одного салона самолета «Аэрофлота» для «Победы» обойдется примерно в $800 тыс.

Сам «Аэрофлот» планирует оставить в России те среднемагистральные направления, на которых из Москвы есть платежеспособный спрос, достаточный для хорошей загрузки бизнес-класса, сказал газете один из собеседников, близких к авиакомпании. Это Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Самара, Екатеринбург — не больше 10 пунктов в европейской части страны. До пандемии «Аэрофлот» летал из Москвы в 56 российских городов. Реализация плана может быть затруднена, так как при уходе авиакомпании из любого города местные чиновники задействуют все рычаги, чтобы ее вернуть, так как за бюджетный счет хотят летать в Москву именно бизнес-классом «Аэрофлота», сетует источник издания.

Владислав Филев, совладелец второго игрока на рынке пассажирских авиаперевозок, группы S7, в апреле 2020 г. прогнозировал, что пассажиропоток по окончании кризиса упадет примерно вдвое: с 120 млн до 60 млн пассажиров в год. , совладелец второго игрока на рынке пассажирских авиаперевозок, группы, в апреле 2020 г., что пассажиропоток по окончании кризиса упадет примерно вдвое: с 120 млн до 60 млн пассажиров в год.