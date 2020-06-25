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«Аэрофлот» эксклюзивно летает за рубеж. Но международное авиасообщение еще не открыли

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«Аэрофлот» эксклюзивно летает за рубеж. Но международное авиасообщение еще не открыли
Автор фото: Дмитрий Саватеев. Иллюстрация: Wikimedia.org

Пока Росавиация только предлагает возобновить полеты за рубеж, начиная со стран СНГ, крупнейший авиаперевозчик летает в Европу, США и Корею, оформляя рейсы как грузовые.

#НОВОСТИ

Руководитель Росавиации Александр Нерадько предложил правительству и Роспотребнадзору начать поэтапное снятие ограничений на международное авиасообщение и разрешить полеты в страны СНГ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Возобновлять полеты в ту или иную страну предлагается в зависимости от эпидемиологической обстановки. 

В Росавиации это не комментируют, но в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей оперативный штаб по борьбе с Covid-19, сказали, что вопрос о возможном открытии международного авиасообщения находится в стадии проработки, и решения будут приняты «симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации». Решение о снятии ограничений на полеты принимает именно оперативный штаб. 

Впрочем, даже открытие авиасообщения со странами СНГ вряд ли кардинально повлияет на загрузку флота, считают собеседники издания в авиакомпаниях: билеты продаются по таким ценам, что выйти в прибыль по итогам лета все равно не получится. Однако снятие ограничений в любом случае пойдет отрасли на пользу.

Логичнее было бы открыть полеты в Европу, так как там заболеваемость существенно ниже, чем в странах СНГ. Однако страны Евросоюза, открывающие границы с 1 июля, пока не готовы принимать приезжающих из России, США и Бразилии.

Впрочем, даже существующие ограничения, в том числе запрет на международное авиасообщение, не мешают «Аэрофлоту» выполнять эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж, выяснили «Ведомости». Национальный перевозчик летает из Москвы в Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив, Франкфурт-на-Майне, Рим, Ниццу и Барселону. Продажи на эти рейсы открываются менее чем за неделю, они не рекламируются, но спрос на них очень хороший.

Купить билеты на такие рейсы может только человек, имеющий право въезда в эти страны, то есть гражданство или вид на жительство в одной из стран. При этом билеты на обратные рейсы из этих городов в Москву «Аэрофлот» не продает. Стоят билеты на такие эксклюзивные рейсы в разы дороже, чем перелеты на сопоставимое расстояние по России.

Такие рейсы выполняет только «Аэрофлот», потому что его лоббистский ресурс намного сильнее, чем у всей остальной авиаотрасли, говорит гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. В других авиакомпаниях не понимают, как сейчас юридически возможны такие полеты и как «Аэрофлот» получает на них разрешения.

Все животные равны, но некоторые равнее, — процитировал Оруэлла один из собеседников газеты.

Ранее гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов прогнозировал открытие международного авиасообщения во второй половины июля. Владелец S7 Владислав Филев и вовсе ожидает, что это произойдет в апреле следующего года.

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