245 новых случаев, вспышка в исправительной колонии. Главное о COVID-19 на 14 июля

За минувшие сутки в Свердловской области официально подтверждено 245 новых случаев COVID-19. По данным регионального оперштаба, большинство случаев (+181) зарегистрировано в Екатеринбурге. Остальные подтверждены у жителей Алапаевска, Артемовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Камышлова, Кировграда, Среднеуральска, Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Пышминского, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Состояние 205 госпитализированных оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 93 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 945. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 359 человек. Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19 (общее число случаев — 172).

Всего в регионе зафиксировано 16 372 случая коронавирусной инфекции, врачи вылечили 10 323 пациента. По данным университета Джонса Хопкинса на утро 14 июля, в мире зарегистрировано 13 070 590 случаев коронавируса. 572 428 человек скончались от COVID-19, напоминает JustMedia.ru.

Стало известно, что в Областной больнице № 2 при ИК-2 в Екатеринбурге содержатся 65 осужденных с подтвержденным диагнозом коронавирус. Об этом членам Общественной наблюдательной комиссии сообщил начальник колонии Тимофей Немков, пишет ЕАН. В инфекционном отделении с лимитом 30 коек на 13 июля содержалось 19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и выраженными симптомами. Как сообщил начальник больницы Олег Меньшиков, больных в тяжелом состоянии нет, из четырех аппаратов ИВЛ не задействован ни один. Осужденные получают антибиотики и гидроксихлорохин. Известно о смерти одного осужденного с подтвержденным диагнозом коронавирус, но точная причина смерти еще не определена.

Кроме того, под лечение коронавируса перепрофилировано неврологическое отделение, в нем находятся пациенты с подтвержденным диагнозом, но бессимптомным течением болезни, их на 13 июля было 45. За счет установки двухъярусных кроватей лимит отделения увеличили до 65 человек.

В колонии выделили целый отряд под обсервацию для осужденных, которые контактировали с зараженными и ждут результатов тестов. Сейчас там находится 13 человек. При лимите в 1,8 тыс. человек сегодня в ИК-2 отбывают наказание 654 осужденных.

Напомним, накануне в регионе статистика показала самые низкие с начали июля цифры по заболеваемости. С 12 по 13 июля в регионе зафиксировали 218 новых случаев COVID-19. Губернатор Евгений Куйвашев продлил действие ограничительных мер в Свердловской области из-за угрозы распространения коронавируса еще на неделю. Он подписал указ о продлении до 20 июля режима самоизоляции для лиц возраста 65+ и людей с хроническими заболеваниями. Также в регионе продолжает действовать масочный режим и правила, предполагающие повсеместную дезинфекцию и соблюдение социальной дистанции. Ограничительные меры распространяются также на розничные и развлекательные объекты, предприятия сферы услуг, которые до сих пор не получили разрешения снова начать работу.