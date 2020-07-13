Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.07
70,74
80,09
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Евгений Куйвашев продлил ограничения еще на неделю

8 939
Евгений Куйвашев продлил ограничения еще на неделю
Иллюстрация: DK.RU

Губернатор подписал указ о продлении до 20 июля режима самоизоляции для лиц возраста 65+ и людей с хроническими заболеваниями. Также в регионе продолжает действовать масочный режим.

#КАРАНТИН#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал приказ о действии на территории региона ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области pravo.gov66.ru и вступил в силу.

В приказе прописано, что до 20 июля в области продолжает действовать масочный режим и правила, предполагающие повсеместную дезинфекцию и соблюдение социальной дистанции. Ограничительные меры распространяются также на розничные и развлекательные объекты, предприятия сферы услуг, которые до сих пор не получили разрешения снова начать работу. К ним относятся кинотеатры, аквапарк, торговые центры, предприятия общепита (за исключением летних веранд) и пр.

Статистика прошедших суток показала самые низкие с начали июля цифры по заболеваемости. С 12 по 13 июля в регионе зафиксировали 218 новых случаев COVID-19.

Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+137), Алапаевска, Артемовского и Ачитского городских округов, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Ирбитского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Североуральска, Серова и Туринского городского округа, — сообщает оперштаб.

Состояние 202 госпитализированных оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, 79 из них не могут дышать самостоятельно — они подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 985 пациентов, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За прошедшие сутки свердловские медики выписали 68 человек. Всего же за время пандемии вылечили 9964 из 16127 пациентов, у которых был официально подтврежден диагноз COVID-19. Не удалось спасти от инфекции 163 пациента, шестеро умерли в последние сутки, напоминает JustMedia.

По последним данным полпредства, на 10 июля с Свердловской области занято 78,9% коечного фонда, предназначенного для пациентов с коронавирусной инфекцией. Как рассказывал DK.RU, чтобы снизить нагрузку на скорые и больницы, в регионе ввели новые правила для службы скорой помощи: теперь они не возят пациентов, которым требуется КТ легких, — это делают специализированные такси. Кроме того, пациентов в средней степени тяжести начал принимать мобильный госпиталь, размещенный в «Екатеринбург ЭКСПО», который пустовал больше месяца.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • За пандемию зарплаты упали у половины работников. У кого они увеличились?За пандемию зарплаты упали у половины работников. У кого они увеличились?
    82 371
  • Росстат насчитал вдвое больше умерших от коронавируса в мае, чем оперативный штабРосстат насчитал вдвое больше умерших от коронавируса в мае, чем оперативный штаб
    58 151
  • «Мы стоим. Мы в застое». Кудрин рассказал вчерашним студентам об экономике страны«Мы стоим. Мы в застое». Кудрин рассказал вчерашним студентам об экономике страны
    41 036
  • 275 случаев, КТ в частных клиниках, проверка магазинов и кафе. Все о COVID-19 на 10 июля275 случаев, КТ в частных клиниках, проверка магазинов и кафе. Все о COVID-19 на 10 июля
    34 517
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.