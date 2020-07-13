Евгений Куйвашев продлил ограничения еще на неделю

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал приказ о действии на территории региона ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области pravo.gov66.ru и вступил в силу.

В приказе прописано, что до 20 июля в области продолжает действовать масочный режим и правила, предполагающие повсеместную дезинфекцию и соблюдение социальной дистанции. Ограничительные меры распространяются также на розничные и развлекательные объекты, предприятия сферы услуг, которые до сих пор не получили разрешения снова начать работу. К ним относятся кинотеатры, аквапарк, торговые центры, предприятия общепита (за исключением летних веранд) и пр.

Статистика прошедших суток показала самые низкие с начали июля цифры по заболеваемости. С 12 по 13 июля в регионе зафиксировали 218 новых случаев COVID-19.

Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+137), Алапаевска, Артемовского и Ачитского городских округов, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Ирбитского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Североуральска, Серова и Туринского городского округа, — сообщает оперштаб.

Состояние 202 госпитализированных оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, 79 из них не могут дышать самостоятельно — они подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 985 пациентов, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За прошедшие сутки свердловские медики выписали 68 человек. Всего же за время пандемии вылечили 9964 из 16127 пациентов, у которых был официально подтврежден диагноз COVID-19. Не удалось спасти от инфекции 163 пациента, шестеро умерли в последние сутки, напоминает JustMedia.

По последним данным полпредства, на 10 июля с Свердловской области занято 78,9% коечного фонда, предназначенного для пациентов с коронавирусной инфекцией. Как рассказывал DK.RU, чтобы снизить нагрузку на скорые и больницы, в регионе ввели новые правила для службы скорой помощи: теперь они не возят пациентов, которым требуется КТ легких, — это делают специализированные такси. Кроме того, пациентов в средней степени тяжести начал принимать мобильный госпиталь, размещенный в «Екатеринбург ЭКСПО», который пустовал больше месяца.