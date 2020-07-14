«Да это орден Андрея Первозванного!». Собчак сняла рекламу на пикете в поддержку Сафронова

В новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» с Айзой Анохиной презентовали рекламный ролик «Перекрестка», который вызвал бурю негодования. Для рекламы взяли несколько реальных кадров задержания Собчак, их дополнили постановочной съемкой в отделении полиции, где Ксения просит у правоохранителей воды и еды и, не получив их, делает онлайн-заказ в «Перекрестке».

В начале ролика показаны кадры с места проведения пикетов на Лубянке в поддержку Ивана Сафронова, бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей». «Медуза» ранее писала, что Ксения Собчак приехала туда для съемок подводки к некой передаче, она не была участницей пикета, но полиция все равно ее задержала.

Появившийся в сети рекламный ролик вызвал неоднозначную реакцию, людей возмутило то, что Собчак привязала протест к рекламе, использовала кадры с пикетчиками для коммерческой съемки.

Здравствуйте, я журналистка Ксения Собчак. Моего коллегу Ивана Сафронова обвинили в передаче военных секретов спецслужбам Чехии. Я же хочу поделиться с вами секретом чешских пивоваров: заказывайте пиво Велкопоповицкий Козел в магазинах «Перекресток» по ссылке в описании, — прокомментировал рекламу юрист ФБК Александр Головач.

Пользователь Twitter Офисный Платон и вовсе предложил наградить Ксению Анатольевну:

«То есть получается Собчак специально ради рекламы пошла туда, где винтят людей, чтобы снять, как ее забирают? Ей, конечно, должны орден Андрея Первозванного дать за обесценивание протеста»

В «Перекрестке» на запросы журналистов об отношении к рекламе не ответили. VC.RU сообщает, что руководитель по бренду и маркетинговым коммуникациям онлайн-супермаркета Иван Калюжный опубликовал скриншоты с обсуждениями рекламы и призвал всех смотреть интеграцию.

Ранее DK.RU писал, о проблемах Ксении Собчак с компанией Audi, амбассадором которой она была до резких высказываний об афроамериканцах в соцсетях.