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За пандемию зарплаты упали у половины работников. У кого они увеличились?

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За пандемию зарплаты упали у половины работников. У кого они увеличились?
Автор фото: Sarah Trummer. Иллюстрация: Pexels.com

Сильнее всего доходы упали не у работников малого бизнеса, а порой даже у сотрудников средних и крупных компаний, работающих в отельной и ресторанной индустриях. Бюджетники практически не пострадали.

#НОВОСТИ

75% работающих россиян трудится в отраслях, где доходы упали, и сильнее всего, вопреки расхожему мнению, зарплаты снизились в компаниях крупного и среднего бизнеса. Об это говорится в исследовании лаборатории «СберДанные» Сбербанка, которое отслеживает динамику зарплат россиян с марта по май 2020 г. В целом доходы работающих россиян за все три «коронавирусных» месяца снизились на 4%. Со снижением зарплаты столкнулись половина работающих граждан, а у 20% доходы упали на треть и более. 

Если в начале апреля самые крупные предприятия почти не сократили выплаты, то в мае именно их сотрудники заработали меньше остальных. От коронавируса сильнее всего пострадали гостиницы, сетевые рестораны, предприятия культуры и спорта, которые нередко принадлежат крупным и средним компаниям. Самое глубокое падение доходов было зафиксировано в сфере гостиниц и общепита — на 27,8% по сравнению с прошлым годом.

В медицине, образовании, госуправлении, секторе информации и связи зарплаты даже выросли, однако прежде всего за счет дополнительных выплат от государства. В секторе бюджетных предприятий объем оплаты труда вырос на 0,6%. В то же время у врачей и преподавателей в частном секторе зарплаты сократились на 15%.

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По предварительным данным Сбербанка, в июне тех, кто получает зарплату, стало существенно больше.

При этом почти 45% россиян живут менее чем на 15 тыс. руб. в месяц: о значительном падении дохода из-за пандемии заявил каждый пятый, следует из опроса, проведенного по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь». Прежде доля граждан со среднемесячным доходом составляла 38,1%. При этом за основной показатель в опросе принята не зарплата, а названный респондентом средний месячный доход в расчете на одного члена семьи.

Автор: Андрей Пермяков
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