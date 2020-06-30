«Продать бы бизнес и жить на дивиденды». Как кризис изменил отношение россиян к деньгам
«Люди готовы думать об инвестициях сроком 3-5 лет и больше. Но если инвестор, особенно непрофессионал, считает себя самым умным, то, как правило, для него это не кончится ничем хорошим».
Виктор Немихин, независимый финансовый консультант:
— Изменившееся отношение к деньгам из-за коронавируса одинаково наблюдается и у россиян, и у европейцев, и у американцев. Все люди начали придерживать свои траты и больше сберегать. В Европе это становится достаточно серьезной проблемой: когда останавливается денежный поток, компании меньше продают и зарабатывают, экономика останавливается, падает ВВП, бизнес начинает увольнять сотрудников, уменьшать зарплаты и так далее. С другой стороны, людей, которые начинают больше сберегать, тоже можно понять: в ситуации неопределенности всегда хочется иметь денежную подушку побольше — чтобы была уверенность в будущем в случае «черного дня».
Этот паттерн я вижу в собственной деятельности. Последнее время клиенты приходят именно с таким запросом: как себя вести, чтобы сберечь и накопить на подушку?
У людей меняются и инвестиционные предпочтения. Раньше предпочитали вкладывать на более короткие промежутки времени, но сейчас понимают, что последствия коронавируса, в том числе экономические, завтра не рассосутся. Соответственно, горизонт принятия решений у людей увеличивается, они готовы думать об инвестициях сроком 3-5 лет и больше.
Если посмотреть статистику Московской биржи по регистрации новых клиентов и активности участников торгов, то мы увидим, что с марта количество инвесторов серьезно увеличилось. Причем это клиенты с довольно небольшими суммами — приходит в том числе новое поколение, у которого пока не так много сбережений, но есть желание попробовать инвестиции. Причем существенно выросло число клиентов «Тинькофф»: у него самый дружелюбный интерфейс и самое простое приложение на телефоне. В компании почувствовали тенденцию и получили свою выгоду.
Появление таких новых инвесторов на рынке — это хорошо или плохо? С одной стороны, хорошо, потому что люди знакомятся с миром инвестиций и разными инструментами, кроме банковского депозита. С другой стороны, в силу отсутствия у них опыта такие клиенты в текущих условиях могут получить довольно неприятный урок от таких инвестиций (из-за волатильности).
Мартовское падение фондового рынка было выкуплено людьми, которых сложно назвать профессионалами. Причем именно профессионалы кричали, что все плохо и будет еще хуже, но инвесторы-любители все равно покупали подешевевшие активы. Скорее всего, сработал опыт тех, кто пережил 2008 год, с резким и сильным падением рынка и последующим восстановлением — новые инвесторы также воспользовались ситуацией. Пока можно констатировать, что банальный житейский опыт оказался более эффективен, чем воззрения профессионалов, которые рассчитывали, как коронавирус может отразиться на экономике.
Пока — потому что, на мой взгляд, история еще не закончилась и мы можем увидеть новую волну. Но я бы говорил не про вторую волну коронавируса, а про волну отрезвления на рынке. Сейчас и на российском, и на международном рынках есть некая эйфория: почти все рассосалось, экономика восстанавливается, дальше все будет замечательно.
Невозможно предсказать, так это или нет. Мы понимаем, что потребление в период локдауна во многом было закрыто. Но не знаем, насколько люди изголодались по определенным товарам и услугам. Тогда они за достаточно короткий промежуток времени купят все, что хотели, 10 раз сходят в ресторан и компенсируют недополученные прибыли. Во Франции, когда закончился локдаун, ровно в 12 часов люди пришли в рестораны, чтобы это отпраздновать.
Однозначно: денежные потоки перераспределятся. Без кого-то, как люди поняли в период локдауна, можно обойтись, и он потеряет в доходах. Кто-то, возможно, приобретет, как Amazon. Триггером будет выступать отчетность компаний по итогам второго квартала: если они разочаруют инвесторов, мы можем увидеть волну снижения на рынке. Не думаю, что она будет фатальной, скорее всего, минимумы года мы уже видели.
В инвестиционных предпочтениях есть еще одна давняя тенденция, которая сейчас актуализировалась. Люди хотят составлять портфель не только из рублевых активов, их интересует диверсификация. С учетом пусть даже небольшой девальвации рубля они все больше смотрят на валютные инвестиции.
Кроме того, в условиях планомерного снижения доходности по облигациям, в том числе федерального займа, люди начинают задумываться о покупке более рискованных активов. В ряде случаев клиенты закрывали свои облигационные портфели, полагая, что там уже нечего ловить, и полностью переориентировались на рынок акций и дивидендных бумаг, полагая, что там соотношение доходность/риск сейчас интереснее.
Среди собственников бизнеса ситуация очень разная в зависимости от сферы. Такого, чтобы забрали все вложения, потому что нужно поддерживать основной бизнес, не было, но высказываний в духе «продать бы этот бизнес и жить на дивиденды от инвестиций» в последние месяцы стало больше.
Однако это скорее эмоции: тенденции «избавился от бизнеса, давайте что-нибудь сделаем с деньгами» я не наблюдаю. Опять же, продать бизнес пока довольно сложно.
Сейчас, как и раньше, я бы рекомендовал иметь определенную часть средств в кэше, потому что, возможно, мы увидим продолжение эпидемии. Второй универсальный совет: не вестись на инвестидеи для самостоятельного вложения средств, которые предлагают различные сервисы для инвесторов.
Непрофессионалам, людям, которые просто вкладывают свои деньги и не являются глубокими аналитиками, я бы лучше рекомендовал пользоваться инструментами коллективных инвестиций. Портфель в формате биржевого ПИФа, ETF, потому что, во-первых, диверсифицирован, во-вторых, более вероятно принесет результат, который нас устраивает, чем при попытке угадать, какая из акций выстрелит, а какая — провалится. Даже мощные аналитики не могут предсказать, какая фармкомпания первой разработает вакцину от коронавируса.
Если инвестор, особенно непрофессионал, считает себя самым умным, то, как правило, для него это не кончится ничем хорошим.