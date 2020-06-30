«Продать бы бизнес и жить на дивиденды». Как кризис изменил отношение россиян к деньгам

Виктор Немихин, независимый финансовый консультант:

— Изменившееся отношение к деньгам из-за коронавируса одинаково наблюдается и у россиян, и у европейцев, и у американцев. Все люди начали придерживать свои траты и больше сберегать. В Европе это становится достаточно серьезной проблемой: когда останавливается денежный поток, компании меньше продают и зарабатывают, экономика останавливается, падает ВВП, бизнес начинает увольнять сотрудников, уменьшать зарплаты и так далее. С другой стороны, людей, которые начинают больше сберегать, тоже можно понять: в ситуации неопределенности всегда хочется иметь денежную подушку побольше — чтобы была уверенность в будущем в случае «черного дня».

Этот паттерн я вижу в собственной деятельности. Последнее время клиенты приходят именно с таким запросом: как себя вести, чтобы сберечь и накопить на подушку?

У людей меняются и инвестиционные предпочтения. Раньше предпочитали вкладывать на более короткие промежутки времени, но сейчас понимают, что последствия коронавируса, в том числе экономические, завтра не рассосутся. Соответственно, горизонт принятия решений у людей увеличивается, они готовы думать об инвестициях сроком 3-5 лет и больше.

Если посмотреть статистику Московской биржи по регистрации новых клиентов и активности участников торгов, то мы увидим, что с марта количество инвесторов серьезно увеличилось. Причем это клиенты с довольно небольшими суммами — приходит в том числе новое поколение, у которого пока не так много сбережений, но есть желание попробовать инвестиции. Причем существенно выросло число клиентов «Тинькофф»: у него самый дружелюбный интерфейс и самое простое приложение на телефоне. В компании почувствовали тенденцию и получили свою выгоду.

Появление таких новых инвесторов на рынке — это хорошо или плохо? С одной стороны, хорошо, потому что люди знакомятся с миром инвестиций и разными инструментами, кроме банковского депозита. С другой стороны, в силу отсутствия у них опыта такие клиенты в текущих условиях могут получить довольно неприятный урок от таких инвестиций (из-за волатильности).

Мартовское падение фондового рынка было выкуплено людьми, которых сложно назвать профессионалами. Причем именно профессионалы кричали, что все плохо и будет еще хуже, но инвесторы-любители все равно покупали подешевевшие активы. Скорее всего, сработал опыт тех, кто пережил 2008 год, с резким и сильным падением рынка и последующим восстановлением — новые инвесторы также воспользовались ситуацией. Пока можно констатировать, что банальный житейский опыт оказался более эффективен, чем воззрения профессионалов, которые рассчитывали, как коронавирус может отразиться на экономике.

Пока — потому что, на мой взгляд, история еще не закончилась и мы можем увидеть новую волну. Но я бы говорил не про вторую волну коронавируса, а про волну отрезвления на рынке. Сейчас и на российском, и на международном рынках есть некая эйфория: почти все рассосалось, экономика восстанавливается, дальше все будет замечательно.

Невозможно предсказать, так это или нет. Мы понимаем, что потребление в период локдауна во многом было закрыто. Но не знаем, насколько люди изголодались по определенным товарам и услугам. Тогда они за достаточно короткий промежуток времени купят все, что хотели, 10 раз сходят в ресторан и компенсируют недополученные прибыли. Во Франции, когда закончился локдаун, ровно в 12 часов люди пришли в рестораны, чтобы это отпраздновать.

Однозначно: денежные потоки перераспределятся. Без кого-то, как люди поняли в период локдауна, можно обойтись, и он потеряет в доходах. Кто-то, возможно, приобретет, как Amazon. Триггером будет выступать отчетность компаний по итогам второго квартала: если они разочаруют инвесторов, мы можем увидеть волну снижения на рынке. Не думаю, что она будет фатальной, скорее всего, минимумы года мы уже видели.

В инвестиционных предпочтениях есть еще одна давняя тенденция, которая сейчас актуализировалась. Люди хотят составлять портфель не только из рублевых активов, их интересует диверсификация. С учетом пусть даже небольшой девальвации рубля они все больше смотрят на валютные инвестиции.

Кроме того, в условиях планомерного снижения доходности по облигациям, в том числе федерального займа, люди начинают задумываться о покупке более рискованных активов. В ряде случаев клиенты закрывали свои облигационные портфели, полагая, что там уже нечего ловить, и полностью переориентировались на рынок акций и дивидендных бумаг, полагая, что там соотношение доходность/риск сейчас интереснее.

Среди собственников бизнеса ситуация очень разная в зависимости от сферы. Такого, чтобы забрали все вложения, потому что нужно поддерживать основной бизнес, не было, но высказываний в духе «продать бы этот бизнес и жить на дивиденды от инвестиций» в последние месяцы стало больше.

Однако это скорее эмоции: тенденции «избавился от бизнеса, давайте что-нибудь сделаем с деньгами» я не наблюдаю. Опять же, продать бизнес пока довольно сложно.

Сейчас, как и раньше, я бы рекомендовал иметь определенную часть средств в кэше, потому что, возможно, мы увидим продолжение эпидемии. Второй универсальный совет: не вестись на инвестидеи для самостоятельного вложения средств, которые предлагают различные сервисы для инвесторов.

Непрофессионалам, людям, которые просто вкладывают свои деньги и не являются глубокими аналитиками, я бы лучше рекомендовал пользоваться инструментами коллективных инвестиций. Портфель в формате биржевого ПИФа, ETF, потому что, во-первых, диверсифицирован, во-вторых, более вероятно принесет результат, который нас устраивает, чем при попытке угадать, какая из акций выстрелит, а какая — провалится. Даже мощные аналитики не могут предсказать, какая фармкомпания первой разработает вакцину от коронавируса.