Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.07
70,88
80,41
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Сейчас все привозят дань туда». Павел Дуров призвал бороться с монополией Apple

4 514
«Сейчас все привозят дань туда». Павел Дуров призвал бороться с монополией Apple
Иллюстрация: Личная страница в Telegram

«Фактически сегодня все разработчики мира, которые продают пользователям смартфонов премиальные и цифровые услуги, работают на Apple и Google в большей степени, чем на самих себя», пишет Павел Дуров.

#НОВОСТИ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал призыв к борьбе с американской компанией Apple, обязывающей разработчиков мобильных приложений платить 30% оборота, чтобы их приложение было представлено в экосистеме. Дуров назвал свой манифест «Как Apple уничтожает стартапы по всему миру — и как это можно остановить». 

Дуров указывает, что разработчики приложений тратят значительные ресурсы на создание, поддержание и продвижение своих проектов, жестко конкурируют между собой и несут огромные риски. 

Фактически сегодня все разработчики мира, которые продают пользователям смартфонов премиальные и цифровые услуги, работают на Apple и Google в большей степени, чем на самих себя. В результате Apple и Google аккумулируют десятки миллиардов долларов на своих офшорных счетах, в то время как сотни тысяч локальных команд разработчиков по всему миру находятся на грани экономического выживания. Средства, которые могли бы позволить стартапам продолжать совершенствовать свои продукты и радовать пользователей, складируются на балансе Apple и Google. Это беспрецедентный по своему масштабу пример централизации и дисбаланса, когда целые секторы цифровой экономики оказываются обескровлены непомерным сбором, возможным только в условиях отсутствия конкуренции.

Чтобы победить монополию, нужно законодательно обязать Apple дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через AppStore, считает Дуров.

Одновременно едва ли не впервые в истории топ-менеджер Telegram выступил в России, на дискуссии с участием председателя правительства Михаила Мишустина. Илья Перекопский, вице-президент мессенджера, рассказал ему о проблеме 30% налога, которые разработчики мобильных приложений со всего мира платят Apple и Google. Он призвал Россию присоединиться к антимонопольным расследованиям, которые начались в Европе против цифровых гигантов.

Мы тут обсуждаем налоговые льготы, снижение налога на прибыль до 3%. Да, в России эти компании будут платить 3%, но при этом 30% они будут отдавать американским компаниям, причём частным. <...> Получается такая аналогия: раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды, и все привозили дань в Татарстан, а теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско, около Золотого моста, и все привозят дань туда. И нам кажется, что это такая фундаментальная вещь, которая сильно сдерживает развитие IT-индустрии в целом в мире, но особенно у нас, потому что у нас вся эта армия талантливой молодёжи как раз сконцентрирована, в этом регионе.

В июне 2020 г. Роскомнадзор снял ограничение доступа к мессенджеру Telegram, который был официально был заблокирован в России более двух лет, но работал практически без перебоев. На такой шаг в ведомстве пошли после того как Дуров сказал о готовности противодействовать терроризму и экстремизму. 
 
Кроме того, последнее время Дуров критиковал США, называя его жестким полицейским государством (американский регулятор сорвал проект TON), раскритиковал Facebook и Instagram за мошенническую рекламу с его изображением, а Apple и Google — за высокие комиссии для разработчиков.
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Любыми способами затягивают!». Александр Новиков обвинил екатеринбургский суд в волоките«Любыми способами затягивают!». Александр Новиков обвинил екатеринбургский суд в волоките
    38 860
  • Мобильный госпиталь в «Екатеринбург-ЭКСПО» начинает принимать пациентовМобильный госпиталь в «Екатеринбург-ЭКСПО» начинает принимать пациентов
    24 449
  • В центре Екатеринбурга похитили мужчину, который не хотел продавать землю застройщикуВ центре Екатеринбурга похитили мужчину, который не хотел продавать землю застройщику
    39 941
  • Работа НТМК под угрозой из-за коронавирусаРабота НТМК под угрозой из-за коронавируса
    19 759
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.