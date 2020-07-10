«Сейчас все привозят дань туда». Павел Дуров призвал бороться с монополией Apple

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал призыв к борьбе с американской компанией Apple, обязывающей разработчиков мобильных приложений платить 30% оборота, чтобы их приложение было представлено в экосистеме. Дуров назвал свой манифест «Как Apple уничтожает стартапы по всему миру — и как это можно остановить».

Дуров указывает, что разработчики приложений тратят значительные ресурсы на создание, поддержание и продвижение своих проектов, жестко конкурируют между собой и несут огромные риски.

Фактически сегодня все разработчики мира, которые продают пользователям смартфонов премиальные и цифровые услуги, работают на Apple и Google в большей степени, чем на самих себя. В результате Apple и Google аккумулируют десятки миллиардов долларов на своих офшорных счетах, в то время как сотни тысяч локальных команд разработчиков по всему миру находятся на грани экономического выживания. Средства, которые могли бы позволить стартапам продолжать совершенствовать свои продукты и радовать пользователей, складируются на балансе Apple и Google. Это беспрецедентный по своему масштабу пример централизации и дисбаланса, когда целые секторы цифровой экономики оказываются обескровлены непомерным сбором, возможным только в условиях отсутствия конкуренции.

Чтобы победить монополию, нужно законодательно обязать Apple дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через AppStore, считает Дуров.

Одновременно едва ли не впервые в истории топ-менеджер Telegram выступил в России, на дискуссии с участием председателя правительства Михаила Мишустина. Илья Перекопский, вице-президент мессенджера, рассказал ему о проблеме 30% налога, которые разработчики мобильных приложений со всего мира платят Apple и Google. Он призвал Россию присоединиться к антимонопольным расследованиям, которые начались в Европе против цифровых гигантов.

Мы тут обсуждаем налоговые льготы, снижение налога на прибыль до 3%. Да, в России эти компании будут платить 3%, но при этом 30% они будут отдавать американским компаниям, причём частным. <...> Получается такая аналогия: раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды, и все привозили дань в Татарстан, а теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско, около Золотого моста, и все привозят дань туда. И нам кажется, что это такая фундаментальная вещь, которая сильно сдерживает развитие IT-индустрии в целом в мире, но особенно у нас, потому что у нас вся эта армия талантливой молодёжи как раз сконцентрирована, в этом регионе.

Роскомнадзор снял ограничение доступа к мессенджеру Telegram, который был официально был заблокирован в России более двух лет, но работал практически без перебоев. На такой шаг в ведомстве пошли после того как Дуров сказал о готовности противодействовать терроризму и экстремизму. В июне 2020 г.доступа к мессенджеру Telegram, который был официально был заблокирован в России более двух лет, но работал практически без перебоев. На такой шаг в ведомстве пошли после того как Дуров сказал о готовности противодействовать терроризму и экстремизму.

Кроме того, последнее время Дуров критиковал США, называя его жестким полицейским государством (американский регулятор сорвал проект TON), раскритиковал Facebook и Instagram за мошенническую рекламу с его изображением, а Apple и Google — за высокие комиссии для разработчиков.