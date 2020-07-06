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На крупном уральском предприятии сокращают работников

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На крупном уральском предприятии сокращают работников
Иллюстрация: pixabay.com

Агрохолдинг «Равис» для оптимизации производства сократил наемных работников. Без работы остались сотрудники убойного цеха на птицефабрике в Среднеуральске.

#ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

На Среднеуральской птицефабрике (входит в агрохолдинг «Равис») закрыт убойный цех. Из-за этого под сокращение попало порядка 150 человек. Эту информацию Ura.ru подтвердил гендиректор агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов:

Птицефабрика как объект сельского хозяйства работает и производит птиц. Ни одного человека, работающего в штате, по своей инициативе мы не увольняли. Мы не продлили договоры подряда с теми, кто работал на убое и на переработке птиц. Пока была возможность их перераспределить — мы это делали. Но сейчас нужно вносить более кардинальные изменения в организацию и технологию производства, чтобы сохранить птицефабрику и ее основной коллектив.

По словам Андрея Косилова, убой птицы и все операции с охлажденным мясом перенесут на предприятия «Рависа»:

Были серьезные жалобы от людей. Их не устраивало качество. Продукция во время таких движений портилась, и не обладала теми качествами, которые бы удовлетворяли потребителей. Поэтому было решено фирменную торговлю и продавцов перевести в структуру «Рависа» и напрямую развозить готовую продукцию по магазинам. В первых магазинах уже идет увеличение продаж на 10-20% и это не предел.

В начале 2020 г. Андрей Косилов рассказывал, что в скором времени птицефабрику Среднеуральскую придется закрыть. По его словам, в адрес предприятия направлены многочисленные иски со стороны надзорных ведомств и выставлены штрафы за нарушения экологического законодательства. Как рассказывал DK.RU, главная претензия со стороны надзорных ведомств к птицефабрике — складирование помета птиц в не предназначенных для этого местах — например, на полях фермеров Нижнесергинского и Богдановичского районов.

Собственные пометохранилища Среднеуральской птицефабрики с объемами производимых отходов не справляются, поэтому фабрика загрязняла продуктами жизнедеятельности кур Молебское болото, однако в 2018 г. суд запретил это делать. С тех пор вопрос с утилизацией помета не был решен. Из-за проблем со сливом и выбросами отходов птицефабрика «Среднеуральская» в ноябре 2019 г. сообщала о закрытии двух убойных цехов и уведомила о сокращении 25% персонала (196 из 787 работников).

Напомним, что «Птицефабрика «Среднеуральская» построена в 1973 г., это первое предприятие региона по производству мяса птицы. Мощность птицефабрики — 9,2 млн бройлеров, производство мяса птицы в живом весе — 19 тыс. т.

Автор: Анна Хлебникова
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