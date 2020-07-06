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Плюс 270 случаев, вспышка в детском лагере, плазма от медиков. Все о COVID-19 на 6 июля

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Плюс 270 случаев, вспышка в детском лагере, плазма от медиков. Все о COVID-19 на 6 июля
Иллюстрация: Официальный портал Екатеринбурга

В регионе не снижается число новых случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружен в детском оздоровительном лагере, под вопросом здоровье выше 30 контактировавших с сотрудником детей.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

В Свердловской области зафиксировано 270 случаев COVID-19. По данным регионального оперштаба, большинство случаев подтверждено у жителей Екатеринбурга (+175), а также Алапаевска и Алапаевского района, Артинского, Артемовского, Арамильского городских округов, Асбеста, Белоярского, Березовского, Нижнего Тагила, Верхнего Тагила, Верхней Туры, Верхотурья, Краснотурьинска, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Красноуфимска, Ирбита, Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Слободо-Туринского района, Талицкого и Туринского городских округов. Выписано 100 человек. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19 (общее число погибших — 131).

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 14 303 случая коронавируса. Всего уральские врачи вылечили 8 442 пациента. Состояние 159 госпитализированных оценивается как тяжелое, 134 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 62 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 745. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Коронавирус обнаружен у сотрудника оздоровительного лагеря «Зарница» в Березовском. Как сообщают СМИ со ссылкой на оперштаб, до начала смены все сотрудники и дети были протестированы на коронавирус методом ИФА и получили отрицательные результаты. Уже после начала заезда сотрудников протестировали методом ПЦР. В результате был выявлен один положительный результат у вожатой. 35 детей, контактировавшие с сотрудником, были отправлены на тестирование. Свою проверку по этому поводу проводит прокуратура Березовского, пишет JustMedia.ru.

Официальный сайт администрации Екатеринбурга сообщает, что в городе в летние лагеря заехали первые 546 детей. Планируется, что за летний сезон лагеря посетит 21 тыс. детей.

Для лечения тяжелых случаев в Свердловской области активно стали применять метод переливания плазмы крови, взятой у вылечившихся от коронавируса пациентов. Как сообщает официальный портал региона, плазму стали брать и у переболевших медиков. Считается, что в плазме содержатся антитела, способные нейтрализовать вирус. Как пояснили в Свердловской областной станции переливания крови, один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов.

На сегодняшний день значительная часть тех, кто сдал кровь на плазму, — это именно медработники. То есть те, кто и так находится на первых рубежах борьбы с этим заболеванием. Тем не менее, в свободное от работы время наши коллеги приходят к нам, чтобы помочь еще и так. Герои в квадрате. А одна из сотрудниц СОКБ №1 сдавала иммунную плазму уже дважды, так как была потребность в ее группе крови, — пояснил замглавного врача Областной станции переливания крови по медицинской части Максим Галимов.

Ранее Роспотребнадзор заявил о занижении статистики COVID-19 в регионе. По словам главы ведомства Дмитрия Козловских, число официальных новых зарегистрированных случаев расходится со статистикой, которую получают по результатам тестирования. Цифры в среднем отличаются в 1,5-2 раза. Позже Дмитрий Козловских объяснил, что документ, который просочился в сеть, являлся рабочей перепиской и сказал, что «управлением Роспотребнадзора и министерством здравоохранения Свердловской области проведена работа по установлению и устранению причин расхождения данных и приведению их в соответствие».

Автор: Анна Хлебникова
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