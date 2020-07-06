Россияне копят и ждут открытия границ. Еще верят в отпуск 33% сограждан

Границы России закрыты, но могут открыться через пару недель. По результатам опроса сервиса по планированию путешествий, треть россиян (33%) отложили деньги на будущий отпуск и ждут, когда восстановится международное авиасообщение. Об этом пишет OneTwoTrip.

В исследовании, проведенном в социальных сетях, приняли участие 1706 человек, они рассказали, готовятся ли поехать в отпуск.

Треть респондентов, 31%, составили списки стран, городов и достопримечательностей, которые хотят увидеть. Люди начали более предметно готовиться к заграничному отпуску.

Примерно половина опрошенных, 48%, рассказали, что мониторят цены на билеты, каждый четвертый,29%, выбирает отели за границей, выбирая интересные, комфортные и устраивающие по цене варианты. По аналитическим данным компании, особую заинтересованность клиенты проявляют к рейсам из Москвы в Ташкент, Душанбе, Ош, Манас, Ереван, Худжанд, Баку, Стамбул, Минск и Самарканд.

Что касается внутреннего туризма, то постепенное снятие ограничительных мер приводит к тому, что путешественники все больше начинают интересоваться поездками, — говорит Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса. — Топ направлений, к которым присматриваются наши клиенты, выглядит так: из Москвы в Сочи, Симферополь, Махачкалу, Санкт-Петербург, Анапу, Краснодар и Минеральные Воды, из Махачкалы и Сочи в Москву и из Санкт-Петербурга в Сочи.

Пока границы не открыты, россияне также мониторят варианты размещения в Сочи, Адлере, Санкт-Петербурге, Москве, Анапе, Геленджике, Ялте, Казани, Калининграде, Лазаревском.

Напомним, ранее DK.RU рассказывал, что происходит с ценами на отели в курортных городах России.