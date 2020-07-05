Отели Крыма и Кубани взвинтили цены в полтора-два раза

В качественных отелях на Черноморском побережье России, в Кубани и Крыму, цены на размещение туристов выросли в полтора-два раза, пишет «Интерфакс». Многие гостиницы в июле уже полностью загружены из-за недоступности отдыха за рубежом в связи с закрытыми границами.

В Крыму пока во многих отелях требуется повторное подтверждение ранее забронированных номеров, поскольку они немного позже открыли сезон. В популярных объектах размещения Краснодарского края с хорошим соотношением цена-качество количество гарантированных номеров тает на глазах, — сказали агентству в пресс-службе туроператора «Интурист».

В ряде популярных отелей отдыхающие не могут получить даже давно забронированные номера и операторам приходится предлагать им другие объекты размещения. Почти не осталось мест в четырех- и пятизвездочных отелях, которых работают по системе «все включено», и гостиницах рядом с морем. Таких отелей на Черноморском побережье не так уж много, поэтому номера в них заканчиваются в первую очередь.

Причина ажиотажного спроса на качественные отели Краснодарского края и Крыма — наплыв туристов, которые раньше отдыхали за границей, считает гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. В том числе речь идет о жителях Дальнего Востока и Восточной Сибири, которым всегда ближе и дешевле обходились поездки в Китай и Таиланд.

Эти туристы привыкли к комфорту за рубежом, они не поедут в частный сектор или бюджетные отели. Они готовы платить за большую собственную территорию с аквапарком, анимацией, ресторанами и ожидают от нашего побережья комфорта, но таким критериям соответствует лишь 20-30 отелей категории 4-5*, — объясняет он.

Из-за более высокой конкуренции на Кубани гостиницы там повысили цены только наполовину. В Крыму меньше пятизвездочных отелей, и рост цен на размещение доходит до 100%, указывают эксперты. Отельерам также нужно отбивать затраты на соблюдение требований Роспотребнадзора. Сейчас во многих гостиницах летний отдых дороже, чем в объектах all inclusive в Турции, включая перелет и трансфер.