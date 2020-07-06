Каникулы подтвердить не удалось: как госпрограмма помощи грозит заемщикам проблемами

У банковских заемщиков, которые оформили кредитные каникулы по госпрограмме с отсрочкой оформления документов на 90 дней, сейчас истекает срок их подачи, при этом документально обосновать право на отсрочку платежей удалось немногим, пишет «Коммерсантъ». По условиям программы для пострадавших от эпидемии коронавируса, заработавшей в начале апреля, ее предоставляли тем заемщикам, доход которых снизился на 30% и более. Если же подтвердить это клиенту не удавалось, кредит считается просроченным на три месяца, необходимо уплатить штраф, пени, а в кредитную историю вносится соответствующая запись.

Многие клиенты, которые воспользовались каникулами по госпрограмме, в итоге не предоставили документы: в Сбербанке снижение дохода на 30% подтвердили не больше 40% заемщиков, обратившихся за отсрочкой, в Абсолют-банке — около 55%, в других крупных банках ситуация аналогичная.

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В ЦБ признали проблему и опубликовали письмо для банков, в котором говорится, что невозможность добросовестных заемщиков подтвердить право на кредитные каникулы не должна иметь для них болезненные последствия. Эти кредиты Центробанк предлагает банкам реструктурировать по своим программам. Но собственные банковские программы для заемщиков могут оказаться более дорогими по стоимости, а факт их использования будет отражен в кредитной истории, указывает управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. На просрочку неизбежно выйдет часть реструктурированных кредитов, считает он.

По данным опроса 75 крупнейших банков, с 20 марта по 17 июня заемщики-физлица направили финучреждениям 2,2 млн обращений об изменении условий кредитного договора, удовлетворено 1,3 млн на общую сумму 587 млрд руб. По госпрограмме было направлено 336 тыс. обращений, удовлетворено 202 тыс. Если в итоге 70% заемщиков не смогут подтвердить падение своих доходов, то речь будет идти о 130–140 тыс. клиентов, задолжавших банкам проценты по кредитам на сумму около 50 млрд руб. за три месяца.