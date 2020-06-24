Плохая история и рост переплат. О чем нужно подумать перед оформлением кредитных каникул

Стоит ли оформлять кредитные каникулы? Первая волна интереса к этой процедуре была вызвана скорее любопытством, чем реальной необходимостью, пишет «Банки ру». Сейчас же стоит тщательно подумать, что, как и когда оформлять.

Слово «каникулы» имеет устойчивую положительную коннотацию, мы любим их со школы и до конца жизни, ведь каникулы равно свобода. Неудивительно, что новость о кредитных каникулах привела многих в восторг, онлайн-очередь из желающих получить отсрочку по выплатам выстроилась в банки почти мгновенно. Но после того, как закон, регулирующий этот механизм (106-ФЗ), был принят, ажиотаж заметно утих.

На первый взгляд механизм выглядит простым и понятным: предупредил, что не можешь больше платить по кредитам, и живи спокойно, решать проблемы можно будет через полгода. Однако, принимая любое финансовое решение, нужно подумать о его рисках и последствиях.

1. Риск уйти в просрочку

Первое и самое важное, что нужно сделать, — проверить факт соответствия критериям программы, чтобы невольно не допустить просрочку платежа. Тот, кто уходит на кредитные каникулы, обязан подтвердить снижение дохода на 30% и более к среднему доходу 2019 года для месяца, предшествующего подаче заявки. На предоставление документов по закону есть 90 дней. В течение этого периода каникулы уже действуют, в банк ничего платить не нужно.

Однако если позже выяснится, что клиент не может подтвердить заметное снижение дохода, банк восстановит исходный график платежей по кредиту. Но платежи не вносились, что автоматически становится длительной просрочкой с соответствующими последствиями для кредитной истории и ограничением на кредитование в будущем.

2. Отметка в кредитной истории

Каникулы — та же реструктуризация, а значит, она будет отражена в кредитной истории. Банки по-разному оценивают этот факт, так что в будущем с кредитованием могут быть проблемы.

Стоит помнить и о том, что каникулы доступны только один раз за весь период кредитования. В моменте сложно оценить критичность ситуации и свои возможности в полной мере, и, поддавшись панике, можно преждевременно использовать этот шанс.

3. Дольше срок кредитования — больше переплата по кредиту

Исследование показало, что почти 25% россиян не знают, зачем выплачивать ипотеку досрочно. Но, как и с любым другим кредитом, тут все просто: чем дольше платите, тем больше переплата по процентам.

Допустим, у нас есть потребительский кредит в 200 тыс. рублей на пять лет под 13,99%. Исходная переплата по нему будет около 87 тыс. рублей. После полугодовых кредитных каникул переплата вырастет на 7,5% и составит уже около 93 500 рублей.

В долгосрочной перспективе каникулы станут достаточно дорогим удовольствием. Хотя, возможно, протяженность во времени сделает переплату менее ощутимой.