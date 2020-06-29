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В ТРЦ города открылись магазины с одеждой. В регионе больше 200 новых случаев Covid-19

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В ТРЦ города открылись магазины с одеждой. В регионе больше 200 новых случаев Covid-19
Иллюстрация: DK.RU

Несмотря на то, что губернатор держит торговые центры закрытыми и не спешит их открывать, часть магазинов одежды возобновила работу. Тем временем в регионе больше 12,5 тыс. заболевших.

#ПОТРЕБЛЕНИЕ#НОВОСТИ

В Свердловской области за последние сутки выявили 214 новых случаев коронавируса. Всего на 29 июня заболели 12 516 жителей региона.

Состояние 141 пациента с COVID, находящихся больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 112 находятся в реанимации, в том числе 53 на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 601 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписаны 210 пациентов, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 7219 человек. 

Отметим, что в регионе все еще действует режим чрезвычайной ситуации и масочный режим, однако ограничения начали постепенно снимать. Как рассказывал DK.RU, возобновить работу по указу губернатора разрешили спа-центрам, разрешено работать магазинам с отдельным входом площадью до 800 кв. м. Также свою деятельность возобновили библиотеки и автошколы (для практических занятий по вождению и для сдачи экзаменов), а фитнес-клубам можно работать в режиме индивидуальных тренировок.

По-прежнему запрет на работу действует в отношении ресторанов и кафе, а также торговых центров. Ранее губернатор Свердловской области рассказывал, что они возобновят работу на последнем, третьем этапе снятия ограничений, тогда как сейчас регион только приступил к первому этапу.

Между тем, некоторые магазины в торговых центрах города возобновили работу. Например, в ТРЦ «Мега» открылись «Детский мир», «Спортмастер», Gloria Jeans, «Снежная королева», OBI. В ТРЦ «Радуга-Парк» работают Gloria Jeans и магазин Hoff, в ТРЦ «Гринвич» — бутики Befree и Zarinа. В торговом центре Фан-Фан возобновил работу магазин ТВОЕ.

Добавим, что режим ограничений на территории Свердловской области действует до 29 июня. Решение о его продлении губернатор будет принимать сегодня.

Автор: Екатерина Тарханова
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