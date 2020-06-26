Дело против первого вице-мэра Екатеринбурга закрыто. Остался один фигурант

Сегодня СУ СКР по Свердловской области закрыл уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») в отношении первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика. Как рассказал источник Znak.com, единственным фигурантом останется бывший технический директор «Водоканала» Вадим Кузнецов, работавший на предприятии, когда им руководил Ковальчик.

Напомним, чиновника подозревали в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, когда Ковальчик был директором ЕМУП «Водоканал», он способствовал тому, чтобы предприятие «НПТД Чистый город» выигрывало тендеры на выполнение работ по вывозу отходов. Силовики полагали, что чиновник действовал «умышленно из корыстной и иной личной заинтересованности», к тому же, директора «Чистого города» Евгения Загуменова называли другом Ковальчика, передавал DK.RU.

Сам Александр Ковальчик так комментировал информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела:

Могу предполагать, что речь идет о событиях четырехлетней давности, когда я возглавлял МУП. Тогда, в 2015 г., напомню, все обвинения о злоупотреблении должностными полномочиями с меня были сняты. Противоправные действия были совершены субподрядчиком, что доказано судом. И я к их действиям никакого отношения не имею.

Отметим, в сентябре 2018 г. Березовский городской суд приговорил Евгения Загуменова к 3,6 годам лишения свободы условно. Было доказано, что НПТД «Чистый город» не вывозило обезвоженные осадки сточных вод МУП «Водоканал», а заключало договоры субподряда со сторонними фирмами, которые вывозили отходы в непредназначенные для этого карьерные выработки и земли сельхозназначения. В результате был нанесен серьезный вред окружающей среде.

Александр Ковальчик возглавил «Водоканал» в 2010 г., а в августе 2013 г. его задержали по обвинению в растрате казенных денег. Однако в начале 2014 г. Ковальчика выпустили на свободу. Суд признал его невиновным. В январе 2018 г. Александр Ковальчик возглавил министерство экономики Свердловской области, а ровно через год покинул пост и был официально назначен первым вице-мэром Екатеринбурга вместо уволившегося Алексея Кожемяко.

В ноябре 2019 г. новым руководителем «Водоканала» Екатеринбурга стал начальник Южной аэрационной станции Евгений Лузгин.