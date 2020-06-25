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Три четверти работников в России вернулись с удаленки в офисы. К чему им тяжело привыкнуть

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Три четверти работников в России вернулись с удаленки в офисы. К чему им тяжело привыкнуть
Автор фото: Phil Whitehouse. Иллюстрация: Flickr.com

Несмотря на призывы перевести сотрудников на режим работы из дома, больше людей работали в обычном режиме. А из ушедших на хоум-офис почти половина легко вернулась к привычному графику.

#НОВОСТИ

На время самоизоляции в России на дистанционную работу перешли всего 28% работников, тогда как 42% трудились в обычном режиме, не работали 30%, следует из исследования сервиса «Работа.ру», пишет РБК. Из тех сотрудников, кто переходил на удаленку, 68% уже вернулись в офисы, еще 7% чередуют работу из дома и офиса, остальные сохраняют дистанционный формат работы.

40% респондентов легко вернулись в привычный рабочий ритм: они соскучились по атмосфере офиса и живы разговорам с коллегами. При этом трети респондентам тяжело тратить время на то чтобы доехать до работы.

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В целом удаленной работы оказались довольны меньше четверти россиян, следовало из апрельского исследования компании Ipsos: 34,5% респондентов оказалось тяжело сосредоточиться дома. Еще больше недовольных среди работодателей: 82% посчитали, что эффективность сотрудников при дистанционном режиме труда снизилась. Только 20% готовы сохранить такой формат после снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, говорилось в исследовании аналитического центра НАФИ, проведенное в Москве и Подмосковье в мае-июне 2020 г.

При этом сами сотрудники оказались позитивнее в оценках: 39% считают, что трудились с такой же отдачей, 15% заявили, что их эффективность оказалась даже выше. 41% признали, что работали хуже, чем из офиса.

Среди факторов, которые способствуют повышению эффективности при работе из дома сотрудники называли прежде всего отсутствие необходимости тратить время на дорогу, возможность самому строить свой рабочий график, более комфортную обстановку, а также отсутствие совещаний.

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