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Московская сеть ресторанов восточной кухни уходит из Екатеринбурга

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Московская сеть ресторанов восточной кухни уходит из Екатеринбурга
Иллюстрация: Grand Урюк

Заведение на Сакко и Ванцетти, 64 работало по франшизе с 2017 г. Теперь собственники ресторана решили запустить собственный проект и отказаться от узбекской кухни.

#ЗАКРЫТИЕ#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге закрылся ресторан Grand Урюк, который располагался в галерее Vanzetti по адресу Сакко и Ванцетти, 64. Заведение перестало работать 18 июня, на фасаде уже убрали вывеску с названием ресторана и повесили новую растяжку: «Скоро открытие». Отметим, что с сайта заведения уже пропала локация в Екатеринбурге.

Как пишет издание «Моменты», бизнесмены Сергей Телегин и Михаил Корепин решили отказаться от франшизы московского ресторана и запустить новый проект, разработкой которого сейчас занимаются. 

Планируется, что заведение сменит формат, там откажутся от восточной кухни. При этом владельцы планируют сохранить караоке и летнюю веранду. 

Как рассказывал DK.RU, федеральная сеть ресторанов восточной кухни «Урюк», которая принадлежит предпринимателю Антону Винеру (пасынку олигарха Алишера Усманова), открылась в Екатеринбурге 20 мая 2017 г. Ресторан занимал 900 кв. м на двух этажах галереи Vanzetti и был рассчитан на 250 посадочных мест. Основой меню являлись блюда узбекской кухни. Средний чек — порядка 1500 руб.

Добавим, что с 28 марта все рестораны и кафе в Свердловской области работают в режиме ограничений: только на доставку или самовывоз. За три месяца доходы общепита упали на 60%. Как предприниматели справляются с падением продаж — в материале DK.RU.

Автор: Екатерина Тарханова
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