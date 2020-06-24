Почему Путин согласился на прогрессивную шкалу НДФЛ и как она повлияет на россиян

Плоская шкала НДФЛ, которая была введена в России в 2001 г. и позволила повысить собираемость налогов, со следующего года перестанет существовать. Президент Владимир Путин накануне объявил о повышении НДФЛ с 13% до 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн руб. в год (примерно 416 тыс. руб. в месяц) — но по повышенной ставке будет облагаться только доход сверх этой суммы. Как заявил Путин, это поможет привлечь в бюджет дополнительные 60 млрд руб., которые будут целевым образом направлены на лечение детей с тяжелыми, редкими болезнями.

Повышение налога затронет порядка около 1% граждан России, сказал Би-би-си профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов. Человек с годовым доходом порядка 10 млн руб. при новых правилах потеряет порядка 100 тыс. руб. в год.

Отказ от единой ставки НДФЛ — политическое решение, которое позволяет минимум на несколько лет закрыть обсуждение прогрессивной ставки подоходного налога, указывают обозреватели «Коммерсанта» Дмитрий Бутрин и Анастасия Мануйлова.

«Двухступенчатая» шкала НДФЛ с минимальным шагом — видимо, самая низкая цена, которую возможно заплатить за с трудом защищаемый под давлением мировых социал-демократических тенденций принцип плоской шкалы, — пишут они.

Путин публично долго отстаивал плоскую шкалу налогов, но на его решение повлияли ризис и предстоящее голосование по поправкам в Конституцию, считает Татьяна Становая, руководитель аналитической фирмы R.Politik.

Путин пошел на уступки. Обстоятельства начинают влиять на его решения. Ему становится сложнее быть принципиальным при большом давлении разных факторов и приходится приспосабливаться, — резюмировала эксперт.

Представители благотворительных фондов, которые собирают деньги на лечение детей с редкими заболеваниями, такими как спинально-мышечная атрофия (СМА), в целом считают идею Путина положительной. Однако пока неясно, детям с какими именно заболеваниями будут помогать. Кроме того, в инициативе ничего не говорится о помощи взрослым, которые страдают той же СМА.