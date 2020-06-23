Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.06
68,83
77,68
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Путин объявил о повышенной ставке НДФЛ для богатых. Ради больных детей

8 311
Путин объявил о повышенной ставке НДФЛ для богатых. Ради больных детей
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Со следующего года ставка НДФЛ повысится с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн руб. в год. Облагаться повышенным налогом будет сумма сверх этого показателя.

#НОВОСТИ

Президент Владимир Путин предложил с 1 января 2021 г. изменить ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех россиян, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Облагаться повышенной ставкой будет облагаться только сумма свыше 5 млн руб., уточнил он. Это позволит привлечь в бюджет порядка 60 млрд руб. в год, средства Путин пообещал направить на лечение детей с редкими заболеваниями.

С 2001 года у нас действует плоская шкала налога на доходы физических лиц. И её введение в свое время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговое администрирование. <...> Сейчас с учётом нового качества администрирования, внедрения здесь цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач, — заявил президент.
Полученные за счет повышения налога средства президент предложил целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций.

О возможном повышении ставки НДФЛ с больших зарплат неофициально сообщалось в середине июня: в кабмине решили вернуться к повышению налогов  из-за роста «запроса на социальную справедливость», который наблюдается из-за последствий коронавируса. Но тогда речь шла о годовом доходе в 2-3 млн руб.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Заказов нет». Уральский металлургический завод переходит на трехдневную рабочую неделю«Заказов нет». Уральский металлургический завод переходит на трехдневную рабочую неделю
    43 428
  • Как не пополнить армию безработных. Пять востребованных навыков на рынке труда после COVIDКак не пополнить армию безработных. Пять востребованных навыков на рынке труда после C...
    16 958
  • В Екатеринбурге банкротят помощника уральского экс-полпреда ХолманскихВ Екатеринбурге банкротят помощника уральского экс-полпреда Холманских
    31 246
  • Визовый центр Великобритании возобновляет работу в ЕкатеринбургеВизовый центр Великобритании возобновляет работу в Екатеринбурге
    20 642
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.