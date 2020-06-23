Путин объявил о повышенной ставке НДФЛ для богатых. Ради больных детей

Президент Владимир Путин предложил с 1 января 2021 г. изменить ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех россиян, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Облагаться повышенной ставкой будет облагаться только сумма свыше 5 млн руб., уточнил он. Это позволит привлечь в бюджет порядка 60 млрд руб. в год, средства Путин пообещал направить на лечение детей с редкими заболеваниями.

С 2001 года у нас действует плоская шкала налога на доходы физических лиц. И её введение в свое время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговое администрирование. <...> Сейчас с учётом нового качества администрирования, внедрения здесь цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач, — заявил президент.

Полученные за счет повышения налога средства президент предложил целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций.

О возможном повышении ставки НДФЛ с больших зарплат неофициально сообщалось в середине июня: в кабмине решили вернуться к повышению налогов из-за роста «запроса на социальную справедливость», который наблюдается из-за последствий коронавируса. Но тогда речь шла о годовом доходе в 2-3 млн руб.