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Платная скоростная трасса свяжет Екатеринбург и Казань к 2030 году

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Платная скоростная трасса свяжет Екатеринбург и Казань к 2030 году
Иллюстрация: Автодор

Участок дороги станет продолжением платной федеральной трассы М-12, которая свяжет Москву и Казань. В перспективе дорогу могут дотянуть до Владивостока.

#МЕГАПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Компания «Автодор» приняла решение продлить платную федеральную трассу М-12, которая свяжет Москву и Казань, до Екатеринбурга. Трассу построят к 2030 г.

Накануне фирма объявила конкурс на выполнение предпроектных работ по строительству участка скоростной дороги «Казань — Екатеринбург», которая станет частью транспортного коридора «Запад-Восток». Стоимость контракта 115 млн руб. Заявки принимаются с 23 июня.

Планируемая автомобильная дорога по кратчайшему маршруту соединит динамично развивающуюся агломерацию Казани и крупнейший город Уральского федерального округа — Екатеринбург, обеспечит прямые транспортные связи важнейших административных центров Поволжского федерального округа с восточными регионами страны, в том числе интегрирует в единую сеть скоростных дорог Российской Федерации города-миллионники Казань и Екатеринбург, — говорится в документации.

Добавим, что участок Москва-Казань планируют сдать к 2024 г. Стартовой точкой строительства трассы станет третий участок подмосковной ЦКАД. Новая скоростная автодорога пройдет мимо Балашихи и Ногинска, через Владимирскую область и далее, севернее Нижнего Новгорода, — до Казани. Объем инвестиций в проект составляет более 20 млрд руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что впервые о планах включить Екатеринбург в одну из крупнейших платных скоростных трасс страны заговорили в конце 2019 г. Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отмечал, что в перспективе дорога пойдет на восток страны: 

Мы бы хотели, чтобы автотрасса Москва — Казань дошла до Владивостока. Пока в планах на 2030 г. доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше.

Автор: Екатерина Тарханова
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