УБРиР расширил бизнес-привилегии для клиентов-предпринимателей

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) сделал доступнее для предпринимателей один из своих популярных продуктов - кредит «Бизнес-привилегия»

Одним из значимых нововведений для клиентов стало увеличение суммы займа без залога с 2 до 5 млн. руб. Кроме этого, процедуру сбора документов для кредитов до 3 млн. руб. стала проще.

«Бизнес-привилегия» — удобный инструмент для пополнения оборотных средств, приобретения недвижимости или необходимого оборудования для бизнеса. Кредит востребован у предпринимателей, поэтому мы решили пойти навстречу нашим клиентам и дать им больше возможностей для реализации своих бизнес-идей, — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина. — За счет упрощения подхода к оценке заемщика мы минимизируем время, потраченное клиентом на сбор документов и ускоряем процесс одобрения заявки на кредит. А, значит, делаем его более доступным для наших клиентов.

Среди других преимуществ кредита «Бизнес-привилегия» также можно выделить: гибкий график погашения и возможность отсрочки платежей до 1 года. Максимальная суммакредита составляет 50 млн рублей. Залогом к кредиту, если предпринимателютребуется сумма свыше 5 млн рублей, может выступать любое ликвидное имущество.

Оформитькредит «Бизнес-привилегия» можно в любом отделении, оказывающем услуги юридическим лицам, а так же на сайте банка.

Уточнить подробности — по телефону горячей линии 8-800-700-59-59.