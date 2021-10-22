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Авиабилеты в Екатеринбург ощутимо выросли в цене

Авиабилеты в Екатеринбург ощутимо выросли в цене
Иллюстрация: страница аэропорта Кольцово в Instagram

После того, как Владимир Путин анонсировал «каникулы» с 30 октября по 7 ноября, авиаперелеты по России в среднем подорожали почти на 9%. Но Екатеринбург выделяется на общем фоне.

#КОЛЬЦОВО#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», спрос на перелеты в нерабочие дни вырос в 1,5 раза. Цены закономерно последовали за ним. При этом средняя стоимость билета из разных городов России в Екатеринбург увеличилась на 21%, до 5 710 руб. в одну сторону.

Впрочем, введение жестких ограничительных мер в регионах может «смешать карты» всем, кто планировал попутешествовать в «каникулы».

Напомним, что сегодня вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, как пройдет «каникулярная» неделя в регионе. В частности, он сообщил, что QR-коды введут на неделю раньше, чем планировали, а некоторые категории горожан отправят в самоизоляцию. 

Ранее DK.RU сообщил, что Turkish Airlines уходит из Екатеринбурга. По слухам, компания не выдержала конкуренции с «Победой». Стоимость билетов у авиаперевозчиков отличается в разы. 

Автор: Виктория Говорковская
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