Авиабилеты в Екатеринбург ощутимо выросли в цене

После того, как Владимир Путин анонсировал «каникулы» с 30 октября по 7 ноября, авиаперелеты по России в среднем подорожали почти на 9%. Но Екатеринбург выделяется на общем фоне.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», спрос на перелеты в нерабочие дни вырос в 1,5 раза. Цены закономерно последовали за ним. При этом средняя стоимость билета из разных городов России в Екатеринбург увеличилась на 21%, до 5 710 руб. в одну сторону.

Впрочем, введение жестких ограничительных мер в регионах может «смешать карты» всем, кто планировал попутешествовать в «каникулы».

Напомним, что сегодня вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, как пройдет «каникулярная» неделя в регионе. В частности, он сообщил, что QR-коды введут на неделю раньше, чем планировали, а некоторые категории горожан отправят в самоизоляцию.

Ранее DK.RU сообщил, что Turkish Airlines уходит из Екатеринбурга. По слухам, компания не выдержала конкуренции с «Победой». Стоимость билетов у авиаперевозчиков отличается в разы.