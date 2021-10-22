Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.10
70,86
82,49
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Свердловским супермаркетам придется очистить полки от курицы и яиц

Свердловским супермаркетам придется очистить полки от курицы и яиц
Иллюстрация: страница птицефабрики в Instagram

Россельхознадзор счел потенциально опасной продукцию крупной птицефабрики. Она распространяется в двух десятках регионов, в том числе в магазинах Свердловской области.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Курицу и яйца тюменской птицефабрики «Боровская» изымут из продажи из-за подозрения на птичий грипп. Россельхознадзор Тюменской области отправил письма с соответствующей рекомендацией в надзорные ведомства регионов, в которых она реализует свою продукцию. В том числе, в управление Россельхознадзора по Свердловской области.

Из-за очага птичьего гриппа птицефабрике пришлось уничтожить 1,5 млн кур — 34,9% от общего числа. Сейчас предприятие забирает продукцию, выпущенную в период подозрения на грипп.

Напомним, что власти Свердловской области хотят продать птицефабрику «Рефтинская» (находится на балансе региона). Имущественный комплекс предприятия состоит из 16 земельных участков общей площадью 296 га в Сухоложском районе и Асбестовском городском округе (поселок Красноармейский и поселок городского типа Рефтинский), а также 307 объектов недвижимости. 

Ранее DK.RU писал, что глава УГМК Андрей Козицын стал учредителем «Фабрики здорового питания». Компания займется производством готовых продуктов и блюд. Доля генерального директора и совладельца УГМК составляет 90%. 10% принадлежит руководителю известной ресторанной сети. 

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Сдавая квартиру, собственники не зарабатывают, а лишь делают вид, что зарабатывают»«Сдавая квартиру, собственники не зарабатывают, а лишь делают вид, что зарабатывают»
  • Устанете платить — пересядете на автобусы. В Екатеринбурге увеличат число платных парковокУстанете платить — пересядете на автобусы. В Екатеринбурге увеличат число платных парковок
  • Появились странные подробности дела о хищении 21 млн рублей у МинпросвещенияПоявились странные подробности дела о хищении 21 млн рублей у Минпросвещения
  • Путин поздравляет: российская команда выиграла международный турнир по Dota 2 и $18,2 млнПутин поздравляет: российская команда выиграла международный турнир по Dota 2 и $18,2 млн
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.