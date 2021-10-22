Свердловским супермаркетам придется очистить полки от курицы и яиц

Россельхознадзор счел потенциально опасной продукцию крупной птицефабрики. Она распространяется в двух десятках регионов, в том числе в магазинах Свердловской области.

Курицу и яйца тюменской птицефабрики «Боровская» изымут из продажи из-за подозрения на птичий грипп. Россельхознадзор Тюменской области отправил письма с соответствующей рекомендацией в надзорные ведомства регионов, в которых она реализует свою продукцию. В том числе, в управление Россельхознадзора по Свердловской области.

Из-за очага птичьего гриппа птицефабрике пришлось уничтожить 1,5 млн кур — 34,9% от общего числа. Сейчас предприятие забирает продукцию, выпущенную в период подозрения на грипп.

Напомним, что власти Свердловской области хотят продать птицефабрику «Рефтинская» (находится на балансе региона). Имущественный комплекс предприятия состоит из 16 земельных участков общей площадью 296 га в Сухоложском районе и Асбестовском городском округе (поселок Красноармейский и поселок городского типа Рефтинский), а также 307 объектов недвижимости.

Ранее DK.RU писал, что глава УГМК Андрей Козицын стал учредителем «Фабрики здорового питания». Компания займется производством готовых продуктов и блюд. Доля генерального директора и совладельца УГМК составляет 90%. 10% принадлежит руководителю известной ресторанной сети.