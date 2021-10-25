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Деньги vs имидж компании: что сегодня привлекает кандидатов при выборе работодателя

Деньги vs имидж компании: что сегодня привлекает кандидатов при выборе работодателя
Иллюстрация: DK.RU

О кадровом дефиците сегодня не говорит разве что ленивый. Непросто найти не то что квалифицированных, а хоть каких-то сотрудников нужной специальности. При этом не факт, что соискатель выберет вас.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#КАДРЫ#АРАУ#МНЕНИЯ

На что сегодня обращают внимание соискатели, что входит в понятие «сильный бренд работодателя» и как сформировать этот бренд — такие вопросы DK.RU задал компаниям-участникам Ассоциации рекрутинговых агентств Урала.

справка DK.RU

 
Ассоциация рекрутинговых агентств Урала (АРАУ) появилась в 1998 г., когда руководители ведущих кадровых агентств региона договорились о создании сообщества с целью сделать услугу рекрутинга популярной и востребованной.
Миссия Ассоциации — сформировать цивилизованный рынок рекрутинговых и кадровых услуг. Компании, которые, по сути, выступают конкурентами, сегодня ведут совместную деятельность: проводят конференции, мастер-классы, тренинги, профессиональные конкурсы, исследуют рынок труда и тем самым повышают свою экспертность.
Год назад в составе АРАУ появился новый ассоциированный участник — Ассоциация карьерного консультирования и коучинга Урала (АККУ). Выделены три основных вида услуг: профориентация для взрослых и подростков, карьерное консультирование, карьерный коучинг. Все участники — практики с многолетним опытом консультирования в рекрутинге и в HR.
 

При выборе места работы бренд компании стоит на втором месте после зарплаты

Юлия АверинаЮлия Аверина
директор кадрового центра «Метрополис»

 

Деньги vs имидж компании: что сегодня привлекает кандидатов при выборе работодателя 1 В сентябре 2021 Федеральная рекрутинговая сеть ВИЗАВИ-Метрополис, в которую мы входим, провела опрос: выясняли, как кандидаты выбирают предложения о работе. Оказалось, 80% опрошенных изучают отзывы о компании в интернете, прежде чем принять предложение. А среди факторов, влияющих на принятие предложения о работе, бренд компании стоит на втором месте.

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Ифографика 2Все просто: мы выбираем — нас выбирают, компании выбирают кандидатов — кандидаты выбирают компанию. Нельзя недооценивать этот момент.

Что важно для кандидатов, помимо материальных составляющих? Инновационнность компании, хороший коллектив, стабильность, возможность обучения и развития — все это по сути и составляет бренд компании.

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Несколько раз общалась с руководителями компаний, для которых мы вели подбор и о которых встречали негативные отзывы в сети. Ни один директор не сказал, что они работают с этими отзывами. Ответ был один: написали и написали, это просто неадекватные бывшие сотрудники.

Но это неверный поход. Над созданием положительного имиджа надо работать. И не всегда это требует больших затрат. Я бы рекомендовала начать с простого — с хорошо подготовленного собеседования при приеме на работу и обязательной обратной связи после него.

Соискателю важен не HR-бренд, а репутация работодателя в целом

Екатерина Сподина

 
Екатерина Сподина,
руководитель «Апрайт-Аналитика»
 

Деньги vs имидж компании: что сегодня привлекает кандидатов при выборе работодателя 2Недавно для промышленных предприятий заводов Свердловской области мы проводили крупномасштабное исследование по факторам привлекательности трудоустройства. Собрали мнения более 300 рабочих о том, почему они пошли на завод или почему они ушли с завода.

Приоритет номер один — конечно, уровень заработной платы. Причем как реальный, так и репутационный. С последним надо работать.

Массовая реклама служб доставки, приглашения на работу курьером, водителем сформировали у молодого поколения (20-28 лет) представление о том, что в этих компаниях можно заработать легко, быстро и много. В отличие от заводов: большинство считает, что денег там платят мало и заработать их трудно.

Такой репутации заводы обязаны, во-первых, несоответствию фактических выплат тем, что обещали при приеме на работу, во-вторых, не всегда прозрачной системе мотивации. Разработанные схемы, даже если они есть, не всегда предполагают рыночный уровень дохода и бывают непонятны рабочим.

Второй фактор, влияющий на репутацию завода как работодателя, — особенности условий труда: как обустроены рабочие места и места отдыха, в каком состоянии душевые, насколько изношено оборудование, удобство рабочего графика и т. п. Имидж в этом вопросе формируют люди: насколько комфортно работать в коллективе, какой общий психологический фон на рабочем месте, как происходит взаимодействие с непосредственным руководителем.

Также для рабочих оказалось важным ясное понимание перспектив развития — как своих, так и предприятия в целом, уважительное отношение к результатам своего труда.

Человекоориентированность сегодня — это уже не только про бирюзовые организации, это про жизненную необходимость для каждого работодателя.

Потерять кандидата можно еще до собеседования

Елена Киселева

 
Елена Киселева
директор агентства рекрутинга «Люди Дела»
 

Деньги vs имидж компании: что сегодня привлекает кандидатов при выборе работодателя 3HR-бренд — это имидж компании на рынке труда, который формируется, даже если ничего не делать. Вопрос в том, каков будет этот имидж и будете ли вы как работодатель об этом знать.

Работать над брендом на рынке труда точно стоит. Хотя бы потому, что сегодня — рынок кандидата. Они читают отзывы, общаются с людьми из отрасли и зачастую при прочих равных условиях по зарплате, соцпакету, интересности самой вакансии выбирают ту компанию, о которой лучше отзывы.

Конечно, с возражениями можно поработать, найти аргументы в пользу компании и вакансии. Но согласитесь, не все раскроют истинную причину выбора другого предложения, а кто-то и вовсе не дойдет до собеседования. Поэтому вопросами репутации и HR-бренда компании нужно заниматься последовательно и постоянно.

Что делать, если вы не корпорация с огромными бюджетами?

  • Понять, насколько ваши уже работающие сотрудники довольны работой в компании, готовы ли они рекомендовать компанию своим друзьям и знакомым. А если нет — что не так?
  • Соблюдать договоренности, которые согласовали на входе. Обещайте то, что сможете выполнить. Кандидаты не пойдут в компанию, где есть задержки заработной платы, не полностью выплачивается бонус или условия его получения меняются каждый месяц. Помните, негативная информация распространяется очень быстро!
  • Практически по каждому работодателю есть отрицательные отзывы. И чем больше компания, тем их больше — просто потому, что много сотрудников, много разных историй. Важно отслеживать отзывы, своевременно отвечать, а далее — работать с этим и внутри компании, и вовне.
  • Хорошо иметь страницу в соцсетях: рассказывайте истории о своих сотрудниках, проектах, показывайте особенности работы — не только успехи, но и сложности. Хорошо, если есть возможность вовлечь в эту работу сотрудников.

Общий имидж компании в среде контрагентов, клиентов и в целом среди потребителей тоже немаловажен, в особенности на b2c-рынке. Всегда приятно работать в той компании, которая выполняет обязательства перед поставщиками/клиентами, партнерами, оказывает качественный сервис. Поэтому важно в целом работать на репутацию компании — это прямое влияние на HR-бренд.

Проповедовать и исповедовать — не одно и то же

Галина Веричева
 
Галина Веричева
менеджер спецпроектов компании «Кадровые технологии»
 

Деньги vs имидж компании: что сегодня привлекает кандидатов при выборе работодателя 4Бюджет на формирование HR-бренда — пустая трата денег. Не могу не согласиться с мнением Алены Владимирской, высказанным недавно на конференции в Екатеринбурге. Не номинации в конкурсах на лучший hr-бренд привлекают соискателей, а имидж компании в целом. Каждый может в открытых источниках найти достаточно информации о компании, ее истории, новых проектах, руководстве, финансовом состоянии, отзывы клиентов и сотрудников.

С репутацией компании на рынке труда сложнее, чем кажется. Прежде чем попасть в рейтинг лучших работодателей, необходимо снять ярлыки, приклеившиеся в «прошлой жизни». Чего стоило одной известной компании, чтобы кандидаты перестали отказываться от вакансий, услышав ее название, перестали называть «соковыжималкой» и встали в очередь у дверей дирекции по работе с персоналом! Зато теперь сотрудники не спешат покидать эту компанию, хотя знают, что на открытом рынке легко найдут работу с большей заработной платой.

Уходя из компании с обидой и негативом, работники выносят «сор из избы»: здесь нет развития, не ценят персонал, не выполняют обещания, плетут интриги, нет уверенности в завтрашнем дне. Так формируются образы: «болото», «французский королевский двор», «пауки в банке», «королевство кривых зеркал», «дом с привидениями». Чем крепче выражение, тем больше оно запоминается, дольше остается в памяти.

Имидж работодателя формируется через кадровую политику, а это — принципы, в соответствии с которыми принимаются кадровые решения и затем реализуются в действиях руководителей. Это правила, по которым выстраиваются отношения с персоналом. Конечно, формируются эти принципы и правила первым лицом компании (не верю, когда HR утверждает, что он разработал кадровую политику), затем через линейных руководителей транслируются на коллектив и далее — через восприятие  персонала — проецируются во внешнюю среду.

Нередко слова расходятся с делом, то, что прописано на сайте и декларируется на собраниях, не реализуется в действиях..

Кадровую политику не принято оценивать в терминах «плохая» или «хорошая». Кадровая политика может быть эффективной или неэффективной с точки зрения достижения целей бизнеса и формирования имиджа успешной, надежной и привлекательной компании.

Диалог — лучшая стратегия для формирования имиджа

Екатерина Карпенко
Екатерина Карпенко
директор кадровой компании «Тирс»

 

Деньги vs имидж компании: что сегодня привлекает кандидатов при выборе работодателя 5Сегодня кандидатов интересует уровень заработной платы и стабильность выплат, социальные гарантии, компенсации по коллективному договору. При найме сотрудников работодатель должен показать гарантии выплаты окладной части и переменной. В премию «от результата» или «премию по KPI» больше никто не верит. На этапе найма соискатели хотят изучить проект трудового договора, и любая фраза в нем, ставящая под сомнение гарантированную выплату, может с легкостью уничтожить казалось бы проверенную мотивацию соискателя.

Имидж компаний, умеющих хорошо и стабильно платить, силен и сформирован задолго до ковидного периода.

Что значит сильный бренд? На первом месте стоит отрасль: она должна демонстрировать незыблемость и востребованность. Сегодня это нефтегазовая, энергетическая промышленность, IT-разработки, государственный сектор. Если компания работает в одном из указанных сегментов, отрасль «сгладит» любые прочие негативные факторы. Если же вы — предприятие  среднего и малого бизнеса, работаете в прочих отраслях экономики, пусть даже востребованных, — негативные отзывы вам не простят. Вас не выберут.

С негативными отзывами обязательно нужно работать даже крупному бизнесу. С аудиторией надо общаться, даже если подписчики пишут ложь. Диалог, аргументированная позиция и умение признавать и исправлять свои ошибки — лучшая стратегия коммуникации в сетях.

Определяем обоснованные претензии, отрабатываем их, анонсируем результаты. Собирайте положительные отзывы о работе, публикуйте их, участвуйте в общественно значимых проектах, благотворительности, развивайте социальную жизнь сотрудников, и ваша открытая позиция перекроет любые негативные отзывы!

У каждого работодателя свои конкурентные преимущества. Важно найти их и показать миру

Лариса Богданова
Лариса Богданова
директор IBC Human Resources, президент АРАУ

 

Деньги vs имидж компании: что сегодня привлекает кандидатов при выборе работодателя 6Рынок труда емкий, однако среди работодателей идет борьба за кандидатов. По данным портала Работа.ру, меняют компанию один раз в четыре-пять лет 33% кандидатов, один раз в три года — 15% кандидатов, еще 14% — раз в один-два года, чаще одного раза в год меняют работу 4%. 34% людей работают в одной компании всю жизнь.

Наши исследования показывают, что для соискателей очень привлекательны крупнейшие работодатели как стабильные, богатые предприятия с достойным уровнем предлагаемых заработных плат. То есть главные критерии для кандидатов — размер финансового вознаграждения, своевременность выплат и отзывы о компании.

Рекомендую участвовать в рейтингах работодателей. Это придаст вам уникальности в глазах будущих сотрудников. Например, Forbes выпустил рейтинг 25 самых привлекательных работодателей для женской карьеры. Кандидаты отметят их для себя, оценят возможности для развития и в первую очередь отправят свои резюме именно в эти 25 компаний.

Если вы не входите в число крупнейших работодателей, задайте себе вопрос, какие конкурентные преимущества есть у вашей компании для потенциальных сотрудников и проверьте свой HR-бренд.

Мы составили чек-лист для проверки.

  1. Большинство (70% и более) отзывов в интернете о работе в компании положительные.
  2. Компания имеет активные страницы в социальных сетях. Потенциальный соискатель сможет увидеть корпоративную жизнь и захочет присоединиться к команде.
  3. Компания проводит регулярный бенчмаркинг по уровню заработных плат. Установленные заработные платы выше уровня конкурентов и являются привлекательными.
  4. Кроме материальных благ компания предлагает «плюшки»: ДМС, изучение иностранного языка, спортивные занятия, обучение, корпоративные праздники.
  5. Самое главное! Когда компания размещает вакансию, приходит столько релевантных откликов, что вакансия закрывается в течение 2-3 недель. Не нужно «хантить» или искать людей днем с огнем.

Если по всем пяти пунктам вы ответили «да», HR-бренд вашей компании в полном порядке. Если есть хоть один ответ «нет», подключите отделы маркетинга, продаж и HR, найдите 3-5 классных отличий от других работодателей.

Главное — психологическое здоровье коллектива

Рифат Амиров
Рифат Амиров
генеральный директор кадрового агентства «Карьера»
 

Деньги vs имидж компании: что сегодня привлекает кандидатов при выборе работодателя 7В компанию, имидж которой на рынке труда очень слабый, невозможно найти и привлечь хороших кандидатов. Специалисты без опыта работы плохо ориентируются в так называемых hr-брендах. А вот те соискатели, кто не хочет портить свою карьеру, хочет двигаться и работать с пользой для себя, стараются как можно глубже изучить потенциальных работодателей. Многие заранее составляют списки компаний, где бы они хотели работать.

В этой ситуации работодателю приходится постоянно думать о своем имидже, вести такую кадровую политику, которая по своей сути будет привлекательной для сильных кандидатов. Тем более сегодня все сложнее привлечь даже слабых, а часто — хоть каких-либо кандидатов.

Но главное — не собственно hr-бренд, а команда, принимающая основные решения в компании, люди, которые сейчас там работают и руководят фирмой. Притягивают к себе только те, кто своим поведением, своими решениями проявляет некую силу, уверенность, спокойствие и надежность.

К тому же обычно именно в такой атмосфере с зарплатой нет проблем и условия труда систематически меняются в лучшую сторону.

Конечно, внутрикорпоративные настроения могут поменяться мгновенно: у нас то локдаун, то кризис, то санкции. В любой компании могут возникнуть какие-то проблемы, нестыковки и конфликты и как следствие — появление в коллективе напряжения или своеобразных психологических вирусов. Компанию начинает лихорадить иногда просто из-за одного какого-то негативного случая. Образно говоря, обстановка может сложиться очень болезненной, отталкивающей. И выручает в этой ситуации именно тот антивирус, которому как раз подошло бы имя «Спутник»: люди, стремящиеся работать вместе, работать успешно, которым всегда по пути. Такие люди будут притягиваться друг к другу и доверять друг другу.

Считаю, что работодателю нужно всегда как бы вакцинироваться и следить в первую очередь за психологическим здоровьем своего коллектива. Любой соискатель сможет в первую очередь оценить именно этот критерий, пусть это происходит чаще всего подсознательно. А все остальные атрибуты сильного hr-бренда и хорошего имиджа будут только следствием.

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Контакты:
+7(909)7030667
С полным списком всех актуальных работающих кадровых агентств Екатеринбурга и Челябинска, входящих в АРАУ, можно ознакомиться по ссылке
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Автор: Инна Вейн
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