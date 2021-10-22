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Екатеринбургская компания обвинила москвичей в краже интеллектуальной собственности

Екатеринбургская компания обвинила москвичей в краже интеллектуальной собственности
Иллюстрация: pixabay.com

Столичная фирма-«двойник» зашла в Екатеринбург в этом году и открыла офис по соседству. Все в шоке и возмущены такой наглостью, — описывает ситуацию директор известного консалтингового центра.

#КОНФЛИКТ#НОВОСТИ

О появлении «двойника» в международном центре «Интерстади» (работает в регионе 20 лет) узнали благодаря сообщению патентного бюро. Представители московской компании Smapse подали туда заявку на рассмотрение товарного знака, идентичного екатеринбургскому, только на латинице.

Не успели мы отпраздновать юбилей, как этим летом на рынок пришло московское агентство Smapse. Новость, конечно, неприятная, но бизнес есть бизнес, у нас всегда были конкуренты. Каково же было мое возмущение, когда я узнала, что они украли наше название, — говорит директор «Интерстади» Елена Плеханова (цитата по ЕАН).

Выяснилось, что москвичи уже создали и одноименный сайт, разница — в дефисе. Поисковые системах «выдают» сайты организаций друг за другом.

Офис московской компании тоже «соседствует» с екатеринбуржским центром «Интерстади».

Возникает вопрос: неужели в такой интеллигентной сфере деятельности, как образование за рубежом, хороши все методы завоевания рынков в регионах, в том числе и «черные», мошеннические, которые нарушают все законы? Мы написали своим российским коллегам и партнерам за границей. Все в шоке и возмущены такой наглостью», — комментирует Елена Плеханова.

Московичи в ответ парируют:

Мы открыли в Екатеринбурге филиал именно Smapse. Один из наших образовательных проектов называется interstudy.ru, и был создан более 3 лет назад. Удивительно, что только сейчас нас об этом спросили. Домен был в свободном доступе, любой мог его приобрести, равно как и подать заявку на товарный знак. Мы и не знали о существовании другой компании в Екатеринбурге.

Ранее DK.RU писал, что компания «Макфа» выиграла судебное разбирательство о нарушении интеллектуальных прав со стороны ООО Макаронная фабрика «ВакМа» (Чебоксары). Суть спора заключалась в том, что чебоксарский производитель выпускал макаронные изделия, упаковка которых была похожа на продукцию бренда «Макфа» до степени смешения, и тем самым вводил в заблуждение потребителей. За это он должен выплатить компания «Макфа» 2,5 млн руб. компенсации.

Автор: Виктория Говорковская
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