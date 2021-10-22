Как уральский бизнес учитывает растущую важность соблюдения ESG-повестки

Эксперты СОСПП отметили изменение ценностных ориентиров молодого поколения — для него становится все более важным вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах.

21 октября на площадке Контура состоялось выездное заседание комитета по социальному партнерству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Главной темой для обсуждения стала профессиональная ориентация детей и молодежи с учетом запросов и трендов рынка труда.

Эксперты говорили о важности образования внутри корпораций, организации комфортной среды на предприятиях для сотрудников любой сферы деятельности, независимо от сектора экономики. Также затронули тему изменения ценностных ориентиров молодого поколения, а точнее важности для него вклада бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах.

Татьяна Кансафарова, исполнительный вице-президент СОСПП, председатель комитета:

Как мы знаем, бренд работодателя строится из нескольких аспектов, в числе которых — соответствие ESG-повестке. Именно поэтому современные работодатели стремятся влиять на окружающую среду, социальное развитие и уделяют внимание корпоративному управлению. К трендовым активностям относятся и внутреннее обучение персонала, образовательные программы, гранты, и курсы для студентов и школьников. Последнее — наиболее перспективная зона роста для предприятий, стремящихся набирать в штат молодых специалистов.

По данным исследования ANCOR, 60 % выпускников готовы поменять свою профессию в первый год после окончания вуза. Чтобы помочь молодым специалистам выбрать такую профессию, в которой они могли бы развиваться и расти долгие годы, компании-работодатели внедряют программы профориентации на своих производствах, поддерживают талантливых ребят еще в период школьного обучения и создают среду для партнерства с сотрудниками в вопросах социальной ответственности.

Светлана Скользкова, HR-директор Контура:

В этому году мы систематизировали все активности в направлении социальной ответственности, сгруппировав их в три направления: корпоративная социальная ответственность, личная социальная ответственность, программы благотворительного фонда. Во всех направлениях для нас важный аспект — это образование. В IT-отрасли и в целом в современном мире высокая востребованность цифровых компетенций, в которых у нас высокая экспертиза. Мы уже 12 лет поддерживаем образование на Урале. В том числе расширяем охват и на школьное образование, чтобы помочь талантливым ребятам повысить шансы получить перспективные современные профессии.

В 2018 году Контур обновил бакалавриат УрФУ «Фундаментальная информатика и информационные технологии». Программу курса разработали практикующие IT-специалисты Контура и других компаний региона. Также Контур учредил магистратуру «Цифровая гуманитаристика», которая готовит специалистов на стыке гуманитарных и технических наук, например, аналитиков данных.

По словам экспертов СОСПП, образовательная среда стала гибче, поэтому корпорациям не стоит бояться идти в вузы и сузы со своими образовательными проектами и инициативами.

Александр Вахрушев, первый заместитель начальника службы управления персоналом Свердловской железной дороги — филиал ОАО «РЖД»:

— РЖД уже много лет работает с УрГУПС по целевой программе. В этом году из 17 500 студентов, 2 500 — наши целевики, которые смогут трудоустроиться к нам сразу после окончания университета. Успешным студентам мы выплачиваем стипендию, спонсируем факультативные занятия и приглашаем на оплачиваемую практику.

Также спикеры затронули тему грядущего снижения количества молодого работоспособного населения. По их мнению, это связано с демографической ямой начала нулевых.

Наталья Бабилурова, директор по управлению персоналом АО «ПНТЗ»: