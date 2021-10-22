Екатеринбуржцы могут «выдохнуть»: смог закончился, воздух очистился

Под Екатеринбургом осталось три очага тления торфяников, среди них один крупный. Однако, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день вредных примесей в воздухе уже нет.

Сейчас в тушении участвуют 270 человек и 103 единицы техники. Спасатели применяют воду из окрестных водоемов. Более 240 кубометров воды к месту тушения торфяного пожара в окрестностях Екатеринбурга доставил пожарный поезд СвЖД.

15 и 18 октября он выезжал на перегон Косулино – Гагарский для ликвидации возгорания в непосредственной близости от железной дороги. По данным компании, личный состав поезда работал более восьми часов вместе с сотрудниками МЧС. В результате возгорание было локализовано.

Общая вместимость цистерн-водохранилищ пожарного поезда составляет более 120 кубометров, что сопоставимо с 50 пожарными автоцистернами. Благодаря этому, пожарные расчеты МЧС существенно экономят время на поиске источников воды и ее доставке автотранспортом. При этом зачастую подъехать максимально близко к очагам возгораний возможно только по железной дороге.

На ключевых станциях Свердловской магистрали находится 21 пожарный поезд, в том числе 12 составов нового поколения, укомплектованных современными средствами пожаротушения и аварийно-спасательным оборудованием.

В этом году пожарные поезда СвЖД совершили более 80 выездов, более 20 — по запросам региональных оперативно-спасательных служб для оказания помощи в ликвидации пожаров.

Напомним, что смог из-за тлеющих торфяников возник над Екатеринбургом более десяти дней назад. На запах гари жаловались жители Широкой Речки, Сортировки, Химмаша, Вторчермета, Ботаники и даже центра города. Хуже всего ситуация обстояла в микрорайоне Солнечный: из-за плохой видимости, вызванной дымом от пожаров, власти даже ограничили въезд в микрорайон и выезд на ЕКАД.

Ранее DK.RU писал о том, что августовские пожары обошлись Свердловской области в десятки миллионов рублей. В городе также стоял смог, огонь тогда подобрался к федеральной трассе.